Hasta diez horas sin luz, en toda la región!

Ante esta situación, la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto informó que, según sus posibilidades de generación propia, proporcionará suministro de manera rotativa por sectores. El comunicado de la cooperativa pidió un "consumo racional" de energía, ya que la generación local disponible solo puede atender parte de la demanda de la ciudad en la medida en que las posibilidades de maniobra de la cooperativa lo permitan.

La implementación se llevará a cabo de manera rotativa, lo que dificulta anticipar los horarios para la rotación, ya que estará en gran parte sujeto al consumo que se produzca. Por esta razón, la cooperativa instó a la población a disminuir al máximo los consumos que no sean necesarios, como no utilizar equipos de aire acondicionado, apagar la iluminación que no se utilice, mantener cerrados los ambientes refrigerados y heladeras, y aprovechar al máximo la luz natural. Las cooperativas de la región emitieron diferentes mensajes sobre la situación.

En Murphy, por ejemplo, se comunicó que el corte del servicio se extenderá desde las 5.30 hasta las 15, mientras que en María Teresa se anticipó que durante el lapso que duren los trabajos de la EPE, "desde la planta de Enarsa de Venado Tuerto se estará generando electricidad, por lo que podremos contar con un consumo racional y acotado, de lo contrario se nos suspenderá el suministro".

La línea del corredor Sur de la EPE va desde Casilda hasta Rufino, con una longitud de 209 kilómetros, y es la que se verá afectada por estos trabajos programados para el domingo.

Cabe destacar que la suspensión del servicio solo se suspenderá en caso de lluvias o inclemencias climáticas.