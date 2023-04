Golpes y piedrazos para el Ministro Sergio Berni

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, fue agredido al arribar a la protesta que un grupo de choferes de colectivos realizaba este lunes al mediodía en Lomas de Mirador con motivo del crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado esta madrugada en un asalto que tuvo lugar en la unidad de la línea 620 que manejaba por Virrey del Pino.

El funcionario fue agredido a palazos, piedrazos y golpes de puño por los manifestantes que se concentraban en el cruce de de la avenida Juna Manuel de Rosas y General Paz, donde los compañeros del chofer de 65 años que estaba a punto de jubilarse realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia.

El episodio se registró a las 11.47, momento en que Berni, acompañado por el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, llegó caminando al lugar fue recibido a pedradas y palazos, al tiempo que lo insultaban.

A medida que se acercaba al grupo de manifestantes, el responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires comenzó a ser agredido también a golpes de puño e incluso cayó al piso donde fue pateado mientras comenzaron a rodearlo algunos otros efectivos de la Policía con intenciones de evitar que continuara la golpiza de la que también fue víctima D'Onofrio.

Minutos después del ataque en el que Berni quedó con pómulo y mejilla derecha ensangrentadas, se formó a su alrededor una ronda de manifestantes enardecidos, con quienes el ministro intentó conversar.

"Vine a hablar. Recién terminamos de detener a quien supuestamente es el autor...Estoy acá, primero porque entiendo el problema que están pasando todos los días. No hay nadie que venga a poner la cara y me banco la que sea. No salgo corriendo como los demás, estoy acá. ¡Yo no me escondo y estoy acá! No hay soluciones mágicas, vengo a trabajar por ustedes", declaró Berni mientras continuaban los insultos y le seguían arrojando elementos.

Luego, el ministro continuó: "Vamos a hablar en algún lugar, acá no podemos hablar. A mí me duele como a ustedes y acá vengo solo". Pasado el mediodía, un grupo de efectivos de la Infantería de la Policía de la Ciudad rodeó y extrajo al ministro del lugar con un casco de ciclista y lo subieron a un auto particular para evitar una nueva agresión .

El paro de colectivos por el crimen del chofer en Virrey del Pino

La protesta en Lomas del Mirador fue uno de los puntos donde colectiveros de 86 líneas de transporte de la zona oeste del Gran Buenos Aires realizaban cortes en reclamo de seguridad, dentro de un medida de fuerza convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Cómo fue el brutal homicidio del colectivero:



El hecho ocurrió cerca de las 4.30 de este lunes en el cruce de las calles Bernardino Escribano y Cullen, del barrio Vernazza de Virrey del Pino, donde al menos dos delincuentes armados subieron al colectivo conducido por Barrientos, quien vivía en González Catán, sus compañeros lo llamaban "Musculito" y estaba a punto de jubilarse.

Bajo amenazas con armas, los asaltantes intentaron robarles a los pasajeros, entre quienes se hallaba un oficial del Departamento Operaciones Urbanas de Contención (DUOC), sede Barracas, de la Policía de la Ciudad, que retornaba a su domicilio luego de prestar servicios.

El oficial aparentemente dio la voz de alto, momento en que los delincuentes dispararon e hirieron de un tiro en el pecho a Barrientos. Luego de eso, los ladrones se bajaron del colectivo, al igual que el policía, con quien se tirotearon mientras escapaban.

Este lunes por la mañana, la Policía detuvo a un joven que podría ser el autor material del disparo. Según se informó quedó a disposición de Gastón Duplaá de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, quien también investiga si un auto hallado quemado en la zona fue utilizado por los delincuentes que cometieron el asalto y crimen.