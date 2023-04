Fútbol de España: el rosarino Sebastián Beccacece debutó en el Elche, pero fue goleado por Barcelona

El rosarino Sebastián Beccacece debutó finalmente como entrenador en la Liga de España al frente del Elche. De todos modos, su equipo, muy comprometido con el descenso, fue goleado por Barcelona por 4 a 0 en un partido correspondiente a la fecha 27 del torneo español.

En el estadio Manuel Martínez Valero, los catalanes marcaron distancia con dos tantos del polaco Robert Lewandowski y los restantes de Ansu Fati y Ferrán Torres.

Elche acumula apenas 13 unidades y ha conseguido solamente dos triunfos en la temporada, motivo por el cual su descenso parece sentenciado.

En el equipo del rosarino hubo más presencia local: fue titular el lateral Lautaro Blanco (ex Rosario Central), mientras que en el segundo tiempo ingresó Ezequiel Ponce (ex Newell's). También sumó minutos el argentino Nicolás Fernández Mercau (ex San Lorenzo)

“Venimos a marcar y a trabajar la organización. A partir de ahí, funcionar como equipo. Cualquier entrenador creo que busca eso, aunque creo que los protagonistas son los futbolistas y nosotros estamos para acompañar y guiar, cooperar y organizar. Hemos preparado el partido con mucho entusiasmo y energía, aunque debemos seguir trabajando y dándole duro”, dijo Beccacece en conferencia de prensa.

Más temprano, Sevilla, sin el entrenador argentino Jorge Sampaoli, destituido el último martes por los malos resultados, logró una victoria de 2 a 0 sobre Cádiz como visitante.

Comprometido con la permanencia, Sevilla consiguió sumar tres puntos importantes con goles del argentino Lucas Ocampos (a los 6 minutos del segundo tiempo) y del marroquí Youssef En-Nesyri, quien marcó el 2-0 a los 29.

En Sevilla jugaron como titulares, Lucas Ocampos y el campeón del mundo Marcos Acuña, mientras que Erik Lamela ingresó a los 24 del segundo tiempo (por Ivan Rakitic) y Gonzalo Montiel, otro campeón mundial, se sentó en el banco de suplentes pero no entró.

En otros juegos de hoy, Girona -con los argentinos Paulo Gazzaniga en el arco y el delantero Valentín Castellano- le ganó 2-1 a Espanyol, mientras que Athletic de Bilbao y Getafe (Fabricio Angileri estuvo en el banco sin ingresar) igualaron sin goles.

La programación de LaLiga continuará así:

A las 11.15: Real Madrid-Valladolid.

A las 13.30: Villarreal-Real Sociedad.

A las 16: Atlético de Madrid- Betis.

Lunes:

A las 16: Valencia-Rayo Vallecano.

Posiciones:

Barcelona 71 puntos; Real Madrid 56; Atlético de Madrid 51; Real Sociedad 48; Betis 45; Villarreal 41; Athletic de Bilbao 37; Rayo Vallecano 36; Osasuna 35; Celta de Vigo y Girona 34; Mallorca 33; Sevilla 31; Getafe 30; Cádiz y Valladolid 28; Espanyol 27; Valencia y Almería 26; Elche 13.