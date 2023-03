El sacrificio de toda una vida, desapareció en una tarde. Un hombre que vive en la zona oeste de Rosario llegó este martes del trabajo y se encontró que habían hecho un boquete que daba justo en su habitación. El o los ladrones le llevaron varias pertenencias pero lo que más lamentó fue el robo su colección de camisetas de Rosario Central, el club de sus amores.

El escruche ocurrió este martes a la tarde en una vivienda de Barra al 2100. La víctima, entre llantos, contó lo ocurrido en diálogo con Telenoche Rosario (El Tres).

“Volví de trabajar y me encontré con eso, me llevaron varias cosas pero lo que más me importa es la colección de toda una vida. Había 18 años invertidos ahí”, lamentó Ramón.

Además, detalló que se trataba de una colección de 36 camisetas del club de Arroyito.

“El que me conoce sabe lo que soy, lo que amo y lo que guardo. Fui vendedor ambulante mucho tiempo y ahora vivo de un oficio”, expresó.

La hermana del hombre comentó que en la casa hay un perro pitbull “superguardián” que está atado y tiene que haber ladrado cuando entraron a robar pero advirtió que fue llamativo que nadie escuchara nada ni se acercara a ver qué pasaba.

“Nadie vio nada, es muy raro que nadie haya escuchado ruidos”, expresó la mujer.

Germán Herrera, ex jugador de Rosario Central, se conmovió con la historia y se comunicó con la producción de Telenoche para contar que pronto se comunicará con Ramón para ver si puede acercarle alguna camiseta y acompañarlo en esta lamentable situación.