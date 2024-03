Paritaria docente: Amsafé vaticinó un "escenario de conflicto" y no descarta que vayan al paro

El titular de Amsafé provincial, Rodrigo Alonso, señaló este jueves que la propuesta de aumento salarial del 9% que hizo el gobierno santafesino "no deja conformes" a los y las docentes santafesinas y que la cifra está "lejos de la inflación del 20% de enero" registrada por el Instituto provincial de Estadística y Censo (Ipec). En ese marco, el dirigente sindical destacó que "indudablemente" se va a un "escenario de conflicto".

Este miércoles, el gobierno de Santa Fe ofreció a los docentes en la reunión paritaria celebrada un 9% de aumento a abonar con el sueldo de marzo, que se sumaría a un 7,5% por única vez. El ministro de Educación, José Goity, remarcó que la provincia ofreció terminar de pagar "el 22,4% del cierre de 2023, un 9% de recomposición y 7,5% más como aporte compensatorio. Ningún docente va a cobrar menos de $50.000 de aumento".

Este jueves, en declaraciones al programa Alonso dijo estar "disconforme" con el resultado de la reunión paritaria. "La oferta de 2024 es un 9% de aumento -añadió-. El gobierno lo que informa es la incorporación de una deuda del 2023, que aún no se ha saldado, que fue discutida, aprobada, comunicada y homologada hace ocho meses".

En ese sentido, graficó que el aumento implica "$27.200 para un maestro que recién se inicia, ese mismo que en este contexto nacional donde no se están los montos del Fondo de Asistencia Educativa (Fonid) pierde $28.700. Por lo tanto, entre lo que se pierde y lo que ofrece la provincia hay una rebaja salarial que indudablemente no nos deja conformes. Ahora lo vamos a poner a consideración de los afiliados".