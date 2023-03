Juan Cruz Bandini se trajo una medalla de bronce en el Sudamericano de Rugby en Silla de Ruedas

El torneo fue fiscalizado por la International Wheelchair Rugby Federation y se llevó a cabo en el Centro Paralímpico del Estado de San Pablo, Brasil, del 11 al 16 de marzo. En esta competencia internacional participaron ocho equipos: Brasil, Brasil B, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y Argentina.

Los Ocelotes se colgaron la medalla de bronce y lograron la clasificación a los Parapanamericanos 2023 de Chile, que se realizarán del 20 de octubre al 5 de noviembre. El equipo dirigido por Emmanuel Leguizamón le ganó a Brasil B 50 a 38 en el partido por el tercer puesto, con los siguientes jugadores: Juan Cruz Bandini, Marcelo Ullúa, Joselino Gómez, Matías Cardozo, Lautaro Fernández, Juan Herrera, Mariano Santoro, Facundo Constanzo, Mariano Gastaldi, Rodrigo Zambrano, Mauro Castro y Fernando Gómez. Lucero, que es el coordinador del Programa Adaptado Municipal de Actividades Deportivas para personas con discapacidad (Pramad), dependiente de la Dirección de Deportes, fue el preparador físico del plantel.

Herramienta de reinserción

Juan Cruz empezó a jugar al rugby en silla de ruedas en 2014, y desde 2017 el grupo es considerado selección oficial, participando en varios torneos internacionales. En este Sudamericano el objetivo era “volver con algo colgado en el cuello”, y lo cumplieron.

“Tenemos un objetivo que compartimos todos, con un compromiso grupal muy grande. La idea de lograr el podio también tiene como objetivo que el Enard nos baje alguna beca para seguir desarrollándonos, mejorar los entrenamientos y tener una mejor silla”, destacó el atleta venadense.

Bandini no duda en afirmar que conocer al rugby en silla de ruedas le dio otra perspectiva ante la vida: “Por la patología y la funcionalidad que me había quedado me habían puesto un montón de limitaciones, y conocí a personas que llevaban 15 años lesionados y tenían una vida cotidiana como cualquier persona, que llegaban manejando su auto o tenían un trabajo estable. Es una herramienta de reinserción social, por eso estaría bueno que se pueda desarrollar en más ciudades de la provincia y el país”, acentuó.

Este deporte nació en la década del 70 en Canadá para lesionados medulares altos porque no existía un deporte grupal para personas con los cuatro miembros involucrados. Dentro de Sudamérica primero llegó a nuestro país y luego se fue expandiendo. Juan Cruz explica que “en realidad no tiene nada de rugby, es una mezcla de básquet con fútbol americano, se juega cuatro contra cuatro y para hacer el gol o try hay que llegar al final de la cancha, pasando entre dos palos separados por 8 metros. El rugby en silla de ruedas promueve la independencia de las personas con discapacidad”.

Una segunda vida

Juan Cruz Bandini es un ejemplo de superación. “Yo soy un rengo viejo, me autopercibo rengo”, dice con una sonrisa y destaca que “Venado Tuerto cambió mucho en estos últimos diez años en materia inclusiva, aunque siempre van a quedar cosas por mejorar”.

Su discapacidad es consecuencia de un accidente automovilístico en el que se fracturó las cervicales del cuello: “Desde ese momento lo tomé como un renacimiento, pero en esta segunda vida tengo recuerdos y conciencia de la etapa previa. Mis primeros 15 o 16 años los pasé caminando y luego me reincorporé socialmente en silla de ruedas y mantuve mi personalidad y no me importaban muchas cosas como las miradas de los demás”. Por eso es frecuente cruzarlo por la calle, ir a recitales o bares. Y ahora también lo podrá hacer con una medalla de bronce colgada en el cuello.