TodosxLuna: una bebé de 2 meses tiene cáncer y necesita urgente una medicación

En la cuenta de Instagram @TodosxLuna explicaron la situación de la niña y relataron que en un primer momento la bebé fue sometida a un tratamiento de quimioterapia, pero «los resultados no fueron lo esperado». Por eso sólo queda una opción: el medicamento llamado «Larotrectinib», vendido bajo la marca Vitrakvi.

Sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación todavía no aprobó este medicamento y por eso la bebé no puede comenzar su batalla contra la enfermedad por esta cuestión. Es por eso que sus padres salieron desesperados en las redes a pedir ayuda: «Solo pido que me ayudes a viralizar mi situación así cuanto antes podremos comenzar el tratamiento», escribieron.

Las últimas novedades, afortunadamente, son que Luna pudo conseguir medicación gracias a donaciones. Sin embargo, continúan esperando la aprobación oficial de dicho medicamento para poder realizar el tratamiento en mejores condiciones.