El ingreso de divisas de los agroexportadores al Mercado Único y Libre de Cambios alcanzó los US$ 1.353,5 millones, es decir, un 45,11% de lo comprometido. El Banco Central cerró la jornada del miércoles con compras por US$ 71 millones, y acumuló US$ 693 millones en ocho ruedas.