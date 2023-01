Ola de calor: piden uso "responsable y solidario" del agua potable

La provincia de Santa Fe ingresó esta semana a su primera ola de calor del año. Debido a las altas temperaturas, aumenta el consumo de agua potable.

Desde Aguas Santafesinas pidieron hacer un uso responsable y solidario del agua potable ya que cada litro de agua potable que se cuide, va a permanecer en la red para abastecer a otros usuarios.

“Las plantas potabilizadoras están trabajando al 100% pero si la demanda supera la producción, redundará en la baja de caudales y presión domiciliarias”, explicaron en un comunicado. Asimismo indicaron que "debemos evitar los consumos secundarios del agua potable, utilizando la que necesitamos en forma esencial, pero sin derroches".

Recomendaciones para quienes tienen piletas de lona

Una pileta de lona de 5.000 litros equivale al consumo diario de agua potable de 25 personas. Las mismas se pueden conservar por varios días usando hipoclorito de sodio (cloro / agua lavandina) o una pastilla de cloro sólido. En este sentido se recomienda:

Evitar la renovación del agua de las piletas de esparcimiento en forma innecesaria.

Lavarnos los pies antes de ingresar a la pileta.

Retirar la basura de la superficie.

Cubrir la pileta con una lona o plástico mientras no la usemos para evitar el ingreso de polvo u hojas que afectan el estado de conservación del agua.

Cómo hacer un uso responsable del agua potable

No utilizar el agua potable en actividades que pueden postergarse: lavado de autos y veredas; regado de jardines; programas largos de lavarropas.

Utilizar baldes o mangueras provistas de sistemas de corte (gatillo o interruptores o pulsadores) para evitar el derroche.

Tampoco arrojar aguas servidas a la vía pública.

No dejar que el agua corra innecesariamente al lavar los platos, al lavarse los dientes o al bañarse: una ducha de 10 minutos consume 80 litros de agua.

Controlar las pérdidas en canillas, tanques de agua y otras instalaciones.

No están permitidas las bombas “chupadoras” conectadas en forma directa a la red, que causan riesgos y perjuicios directamente a las cañerías de sus instalaciones internas y de sus vecinos.