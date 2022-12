Tras la condena a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la respaldó y defendió: "Sabe que cuenta conmigo humanamente incondicionalmente".

"A Cristina le guardo un cariño sincero. Y en las circunstancias que ella está viviendo, sabe que cuenta conmigo incondicionalmente. Y cuando digo esto, quiero dejar en claro, ella cuenta conmigo humanamente incondicionalmente", señaló el mandatario, aunque aclaró que su relación sufrió tensión por debates internos.

Asimismo, desmintió las acusaciones que lo tildan de haber sido "un títere": "Soy alguien que quiere y respeta mucho a Cristina Kirchner, pero soy Alberto Fernández. Tengo mis propias miradas, mis propias visiones, valoro mucho las miradas de Cristina, las respeto por sobre todas las cosas, pero necesariamente no pensamos igual en algunas cosas. En este tiempo el presidente soy yo, y el que tiene que tomar las decisiones soy yo", afirmó.

"Muchos medios instalaron, desde el primer día, que Cristina iba a hacer de mí un títere. No es que Cristina lo intentó y le salió mal. Siempre me ha respetado en ese sentido, lo que pasa es que hubo momentos, con la dinámica vertiginosa que vivimos en estos tres años, en donde nos descubrimos con miradas diferentes y ahí predominó mi decisión, no la de ella. Muchas veces también predominó la de ella, porque tuve la certeza o la convicción de que ella tenía razón, que no tenía razón yo", agregó.

En tanto, sobre la condena, se mostró en sintonía con lo expuesto por la vicepreisdente durante las "últimas palabras": "La realidad se parece mucho a lo que dice Cristina. Vi cómo eran los jueces antes y veo lo que son los jueces ahora, y la verdad es que veo un proceso de decadencia profunda, enorme", sostuvo.

"Veo también que los jueces se han enamorado, si vale el término, de cierta forma de actuar poniendo un ojo mirando a la política. Y ya lo dijo Carrara: 'Cuando la política entra a los tribunales, la justicia se escapa por la ventana'. Lo que estamos viendo que pasa con Cristina no es otra cosa que corroborar eso", agregó.

Además, aclaró el mensaje de CFK quien se bajó de las candidaturas del próximo año: "Lo que digo es que en el mensaje hay un mensaje subliminal que nadie analiza, pareciera ser que el mensaje es 'me bajo de las candidaturas'. El mensaje es voy a asumir como ciudadana simple como ciudadana rasa en su caso, las consecuencias de los disparates jurídicos que ustedes causan".

"Los que se benefician con esos jueces son la gente de Cambiemos, no los quieren tocar. Esta Justicia le sirve a Cambiemos", expresó, y concluyó: "En el Senado salió la reforma, se aprobó, no se aprobó en Diputados. En Diputados no se pudo aprobar nunca porque Cambiemos se puso firme en no tocar a estos jueces. Ni siquiera los tocaba, porque la reforma no les quitaba la condición de jueces".