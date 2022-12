Lionel Scaloni se molestó con la prensa y negó las lesiones de De Paul y Di María

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, desmintió a la prensa y aseguró que Rodrigo De Paul y Ángel Di María "están bien" de cara al partido por los cuartos de final de Países Bajos y se sorprendió por las filtraciones que publicó la prensa sobre los lesionados cuando la práctica del miércoles fue a puertas cerradas.

"De Paul y Di María, en principio, están bien. No puedo decir si van a jugar o no. Es extraño que sepan que pasa algo porque el entrenamiento (de ayer) fue a puertas cerradas. No sé de dónde salen esas informaciones", explicó Scaloni en la conferencia de prensa y señaló que no todos los jugadores están para completar el entrenamiento porque dividen la carga física por la cantidad de minutos disputados.

“No sé si jugamos para Argentina o para Holanda”.



"Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos. Tomaremos la decisión en base a cómo queremos plantear el partido y van a jugar los que estén para jugar", añadió.

Por otra parte, destacó que su equipo va a "dejar todo" y que por esa razón "la gente se siente valorada e identificada con estos jugadores", que ganaron la Copa América 2021. "Lo vivimos con la tranquilidad de que este equipo va a dejar todo. Este es un equipo que siempre dio la cara. El partido de mañana va a ser lindo de ver, son dos selecciones que siempre proponen atacar", continuó.

De cara al equipo que planteará mañana, señaló: "No utilizamos un 4-3-3, no usamos extremo izquierdo. Lo más importante es ver cómo lastimar al rival y que ellos no te hagan daño. En principio estamos bien, tuvimos días para preparar el partido y descansar para analizar a Holanda”.

“Analizamos todos los partidos de Holanda. No tenemos los mismos jugadores que Ecuador. Sí podemos mirar qué se hizo bien y qué podemos mejorar, pero nosotros tenemos nuestros jugadores y nuestra forma de jugar. Cada selección tiene su manera, su impronta”, continuó.

Asimismo, recordó a Alejandro Sabella a dos años de su fallecimiento: "Su perdida fue inmensa, sobretodo a lo que rodea en la Selección y por los valores que trasmitió. Tiene una grna calidad humana y la manera de interpretar a los jugadores. Lo que priman son los valores. Es un proceso. Tenemos claro eso. No termina mañana. Hay que disfrutarlo”.

“Venía con la idea de recordar los dos años del fallecimiento de Alejandro Sabella. Hoy es un día triste para nosotros porque su pérdida fue inmensa por todo lo que nos dio y transmitió de valores a esta Selección”.



Por último, fue consultado sobre la nula participación que tuvo Paulo Dybala en la Copa del Mundo y concluyó: “No ha jugado porque no vi la oportunidad de ponerlo. Está en condiciones, pero consideramos que en los desarrollos de los partidos no hubo oportunidad de ponerlo. Estamos contentos con él”.