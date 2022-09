CRISTINA KIRCHNER DECLARO EN LA CAUSA POR EL INTENTO DE ASESINATO

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, declaró ayer por la tarde en la causa que investiga el intento de asesinato en su contra, y ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo dijo que en el momento del atentado no se dio cuenta que le habían gatillado con un arma.

Según pudo saber Infobae, CFK declaró que recién después lo supo y tomó conciencia del hecho. “En el momento no se dio cuenta lo que estaba pasando”, resumió una fuente judicial. La testimonial se hizo ayer al mediodía en el living de su departamento del barrio de Recoleta y estuvo sola con Capuchetti, Rívolo y los secretarios del juzgado y la fiscalía. En la casa también estaban, aunque no presentes en la declaración, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, los custodios de la ex mandataria y dos agentes de la Policía Federal.



La Vicepresidenta no hizo referencias políticas en su declaración. Relató como fueron los hechos. También contó que cuando se agacha en el momento que se acerca el arma fue para buscar un libro con el que después se ve que se levanta. El fiscal Rívolo le dijo a Cristina Kirchner que tenía a su disposición la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación. La titular del Senado no contestó por el momento si la iba a utilizar y tampoco solicitó ser parte querellante del expediente, lo que le permitiría ser parte de la causa.

La declaración de Cristina Kirchner fue uno de los puntos salientes del día de ayer en la investigación. El segundo fue la indagatoria de Fernando Sabag Montiel, el acusado de haber querido matar a la vicepresidenta. Sabag Montiel se negó a declarar. La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo se trasladaron a las 18:45 desde los tribunales de Comodoro Py hasta la dependencia policial de la calle Cavia 3300, donde está detenido.

Sabag Montiel, después de escuchar la acusación, se negó a declarar. Solo dijo que quiere ver toda la prueba que hay en la causa. “Estaba tranquilo, sin una expresión en particular”, dijo una de las pocas personas que presenció la indagatoria. La jueza y el fiscal le preguntaron por un moretón que tiene en la cara. Dijo que se lo produjeron los militantes el jueves a la noche, cuando lo detuvieron. El acusado declaró luego que los médicos legistas informaron que estaba en condiciones de hacerlo.

De 35 años, nacido en Brasil y nacionalizado argentino, Sabag Montiel seguirá detenido por el momento en la sede policial de Cavia y todavía no pasará a una cárcel federal. Su abogado, el defensor oficial Juan Martín Hermida, todavía no hizo ningún pedido ni presentación en la causa, le dijeron a este medio fuentes judiciales.

Tras la indagatoria, la jueza Capuchetti tiene ahora 10 días para resolver si lo procesa, algo que se descuenta que ocurrirá. La imputación es por el delito de tentativa de homicidio agravado.

La investigación se centrará ahora en dilucidar si Sabag Montiel actuó solo, por pedido de alguien o en grupo. “Todas las hipótesis están sobre la mesa, no se descarta ninguna”, señaló ante Infobae uno de los investigadores. Para determinar eso hay varias medidas de prueba en marcha.

Una de ellas es el análisis del contenido del celular del acusado y de una tablet que se secuestró en su casa. También las cámaras de seguridad aledañas a la casa de Cristina Kirchner. Los investigadores quieren reconstruir el recorrido de Sabag Montiel: cómo llegó al lugar, qué camino hizo, si fue solo o acompañado, si entre los militantes que el jueves a la noche esperaban a Cristina Kichner había más personas que podían llegar a agredirla.

En la causa judicial ya se tomaron 24 declaraciones testimoniales. Además de Cristina Kirchner lo hicieron militantes e integrantes de la custodia de la vicepresidenta. Sobre la custodia la justicia pondrá la mira: forman parte de la investigación. Por lo que algunos podrían pasar a ser acusados. ¿Bajo qué acusación los investigan? “Acá también todas las hipótesis están abiertas”, señaló con reserva uno de los investigadores. Desde que pudieron ser cómplices de Sabag Montiel hasta que fueron negligentes en el cuidado de la vicepresidenta porque permitieron que una persona con un arma llegue a centímetros de ella.

El expediente judicial tiene 24 horas y ya tiene 10 cuerpos. Eso son 2000 hojas. En esa causa también se está realizando un perfil económico y virtual (en base a sus posteos en redes sociales) del detenido.

El peritaje sobre el arma, una Bersa calibre 32, determinó que es apta para el disparo y que fue utilizada hace poco. También que tenía cinco balas en el cargador y ninguna en la recámara, por lo que no se disparó cuando Sabag Montiel gatilló. Las balas que estaban en el arma también estaban para ser disparadas.

La investigación seguirá durante este fin de semana con la búsqueda de más información y los resultados de las medidas de prueba,