Las Parejas: "No podemos dar veracidad de donde proviene"

"El lunes a la mañana operarios municipales cuando fueron a operar las maquinarias para comenzar la jornada se encontraron con un pequete extraño en el suelo y se encontraron que había billetes dispersos, en este caso dólares."

"La noticia fue tomando vuelo en la cuidad, al principio de manera pintoresca, por el hecho de haber encontrado un billete. Después se viralizó de manera nacional y tomó un estado público muy grande lo que originó que mucha gente se llegue hasta el lugar." Contó el Presidente Comunal.

"El martes todavía en horas de la mañana se encontraba dinero por la gente que trabaja en el predio y desde el martes al mediodía se está tratando de volver a la normalidad del funcionamiento del lugar."

"No podemos saber a ciencia cierta cuanto fue el dinero que encontraron, no fue una persona la que lo encontró y no era un solo fajo de dinero, sino muchos fajos de dinero distribuidos por todo el lugar."

"Se está trabajando con fiscalía pero estamos tratando de restituir la normalidad de trabajo."

Hay conjeturas, explica el Presidente Comunal, como la posibilidad de que la maquinaria topadora que trabajó hasta el sábado anterior haya removido, donde se encontraban los billetes, un mueble viejo del cual no se sabe la procedencia. "No podemos dar veracidad de donde proviene" concluyó.