Situación actual (10.45 hs)

* Autopista Rosario-Buenos Aires: reducción de calzada por acumulación de agua en los siguientes puntos:

• km 254 altura Pavón, sentido hacia Bs As

• km 238 Theobald, sentido hacia Bs As

* RP21: se registra corte total en el acceso a la localidad de Fighiera dedse Autopista Rosario Buenos Aires. También hay corte total a la altura de Empalme Villa Constitución y Arroyo Seco.

* RP 21 y RP 16: PSV realiza desvíos hacia RP 18 debido al colapso del puente en Gral. Lagos.

* RP90: se registra un corte en el acceso desde Autopista Rosario Buenos Aires. Aclaración importante: no está cortada autopista sino el ingreso a RP90.

* RN 33: se recomienda circular con máxima cautela por acumulación de agua en calzada a la altura de las localidades de Pujato, Zavalla y Pérez. Si bien el tránsito no esta interrumpido se recomienda máxima precaución.



Recomendaciones:

• Circule con extrema precaución y con las luces bajas encendidas.

• Evite realizar maniobras de adelantamiento si no es imprescindible.

• Aumente la distancia de seguridad entre un vehículo y otro.

• No atraviese los charcos de agua a alta velocidad y sujete el volante con fuerza.

• Reduzca la velocidad considerablemente, ya que la presencia de agua sobre la calzada disminuye la adherencia de los neumáticos al asfalto, lo cual aumenta las distancias de frenado de los vehículos.

• Mantenga siempre los neumáticos en buen estado (presión correcta y el dibujo adecuado).

• Compruebe con frecuencia durante la marcha si los frenos responden.

• Frene con suavidad, progresivamente y a pedaladas cortas y no de manera brusca.