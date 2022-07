Por el lado del Canalla, el entrenador probó una variante de nombres y esquema en la última práctica formal de fútbol. Para eso, el Apache incluyó a Juan Rodríguez en la zaga defensiva, apostando por formar con cinco defensores. El ingreso del ex Defensa y Justicia podría aparecer dentro del equipo titular con la idea de contrarrestar el poderío de altura que tiene la Lepra.

En la vereda de enfrente, Javier Sanguinetti también se jugaría un pleno con la inclusión de Pablo Pérez en la mitad del campo para darle un poco más de tenencia a un plantel que no tiene conductores. Sin embargo la sorpresa llegó cuando se conoció el nombre del jugador que saldría del once: Martín Luciano. El director técnico confía en que Francisco González pueda hacer las veces de carrilero por la izquierda, y prescindiría de un lateral nato por ese sector.

En la previa del clásico de la ciudad, Walter Montoya y Pablo Pérez brindaron una conferencia de prensa donde intentaron bajarle el nivel de violencia al encuentro. “Estoy contento de volver a vivir esta previa, lo vivo como se merece un partido de esta clase. Los dos nos vamos a matar pero dentro de la cancha, es un juego”, lanzó el jugador leproso.

Por otro lado, Carlos Tevez también se enfrentó a los micrófonos en el predio de Arroyo Seco, y en la previa de su primer derby destacó: “Casi siempre en los clásicos que me tocaron como jugador, en casi todos no salieron lindos de ver. Hay pocos que sean lindos para ver, sino que hay que ganarlos. Buscar un ideal mañana, no lo vamos a encontrar, pero sí buscar la manera de ganar el partido”.

El Apache parece estar en todos los detalles con respecto a lo que sucederá este jueves por la tarde en Arroyito y en las últimas horas realizó un llamativo pedido. El entrenador de Central solicitó que el césped del Gigante tenga una altura de 18 mm con el afán de que la cancha esté más rápida que de costumbre y poder explotar esa cualidad.

Central llega más estabilizado que fechas atrás, acumulando dos partidos sin derrotas y cortando una racha de siete partidos perdidos de manera consecutiva fuera de su estadio. Esto hace que el semblante de los hinchas haya cambiado rotundamente y encuentren una reacción en el plantel tras la llegada del nuevo director técnico.

Por el otro lado, la Lepra lleva tres partidos sin conocer la victoria tras sus empates frente a Patronato, Platense y Racing. Sin embargo, y a pesar de esta mini racha negativa, en caso de obtener los tres puntos escalaría nuevamente a los primeros puestos del torneo.

POSIBLES FORMACIONES

Central: Gaspar Servio; Ismael Cortez, Facundo Almada, Javier Báez, Juan Rodríguez, Lautaro Blanco; Facundo Buonanotte, Walter Montoya, Mateo Tanlongo; Alejo Véliz y Jhonatan Candia.

Newell’s: Franco Herrera; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Cristian Lema, Willer Ditta, Francisco González; Juan Sforza, Julián Fernández, Pablo Pérez; Ramiro Sordo y Juan García.