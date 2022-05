Florencia Peña le mando una foto hot a la pediatra de su hijo

La conductora estaba conversando por Whatsapp con la médica, cuando esta le pidió una foto del carnet de la obra social para hacerle algunas recetas. Sin embargo, la actriz se confundió y le envió una imagen hot.

“Les quiero contar lo que me pasó porque ya no veo bien. Tengo chats muy pelotudos en el teléfono que tengo que empezar a eliminar. Tengo uno que se llama Divorciadas con hijes, en el que nosotros nos mandamos un montón de cositas”, comenzó explicando al aire de su programa de América.

Luego, entre risas, aclaró que la postal no era de ella. “En el quilombo de que me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando de la rutina del programa, y otras cosas, le mandé el culo de uno que se iba a comer una amiga mía. Me quiero morir. Así que yo le digo: María Ester, si usted todavía no vio el culo disfrútelo”, cerró.