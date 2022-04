LIGA VENADENSE: La palabra de Reynaldo Merlo tras haber dejado Nueva Era.

Reynaldo Merlo: "Anoche nos juntamos con los chicos y pensando en los resultados que no se venían dando, tomamos la decisión. Había gente que, supuestamente, si seguía yo en la institución no querían poner más dinero y el Club depende mucho de eso."

"Le deseo la mejor de la suerte al Club, soy hincha del Club y si esto le hace bien a la institución, es una alegría." y agregó, "Por ahí yo les di todo lo que tenía para darles, los ascendí, sigue el mismo equipo y el mismo grupo de trabajo."

Con respecto a los dirigentes del Club mencionó "este año los chicos no tienen la experiencia de tener el mandato y por ahí se asustan, paso a paso van a ir dándose cuenta de las cosas."

"Lo que no me gusta es que haya dos o tres papas fritas manejando por atrás porque ponen dos pesos con cincuenta." agregó, "Hay cosas con las que yo no tranzo,"

"En cuanto a lo personal puede llegar a ser un alivio, me da lástima que en el Club siga pasando lo que siempre pasó." y culminó la nota mencionando "Ya he tenido llamados de otros Clubes en categoría B, voy a analizar si me sirve o no me sirve, si tengo ganas de viajar y la fuerza suficiente para encararlo. Es así, nadie es profeta en su tierra."

