Generación Zoe, esquemas Ponzi y telares de la abundancia: qué son y como evitar caer en estafas piramidales

Para empezar, para entender por qué Generación Zoe tuvo tanta repercusión entre la población argentina, hay que explicar de qué se trata la empresa y como se presenta ante el público. “Te hacen entrar ofreciéndote una beca para enseñar coaching, como si fuera una facultad privada. A partir de eso, con la plata que invertís que son 400 dólares, buscan darte una ‘ rentabilidad’ mensual del 7,5%. Es una locura, si se tiene en cuenta que la inflación anual de Estados Unidos fue del 6%”, destacó un contador público rosarino consultado.

Uno de los principales problemas que presenta invertir en la empresa es que el contrato que firmas cuando ingresas no está regulado por nadie, por lo que no tiene ningún tipo de validez. Desde Zoe aseguraban que los negocios se hacían con ‘tradings’ -inversiones en períodos cortos de activos financieros-, algo que tiene un alto riesgo.

De esta manera, aquellos que apostaban a invertir en la empresa recibían a cambio una promesa de tener una alta rentabilidad en la moneda extranjera. Esta, quizás, es la única diferenciación que tenía Generación Zoe con cualquier otro tipo de esquema Ponzi, como es el caso de los telares de abundancia. En la compañía de Cositorto, con la inversión mínima ya tenías un servicio a cambio: los cursos de coaching.

Sin embargo, la trampa comenzaba cuando te ofrecían invitar a alguien más para “expandir la idea”. Si bien no era obligatoria, desde la empresa aseguraban que si entraba alguien recomendado, la persona que lo llevo recibiría un interés del 7,5% mensual, y además se sumaba un 20% del dinero que entregaba el nuevo inversionista. Esta idea se asemeja a más no poder a la definición de estafa piramidal.

Este tipo de negocios ofrece una rentabilidad de la inversión que es pagada con el propio dinero de quien aporta, o con plata de los nuevos que van ingresando. Cuando el flujo de inversores cae, los últimos en entrar pierden una parte o la totalidad de lo puesto. “Ganan los de arriba y pierden los de abajo”

LEONARDO COSITORTO

Leonardo Cositorto es un hombre de 52 años que se presenta ante la sociedad como Master Coach o como ministro de Culto, teniendo en cuenta que hasta llegó a fundar su propia iglesia llamada AVIVA Zoe. El CEO de Generación Zoe lleva más de treinta años presentándose en diferentes rubros, armando en todos lados equipos basados en esquemas piramidales, teniendo siempre el mismo final: la quiebra.

En la Administración Federal de Ingresos Públicos aparece inscripto como monotributista clase A, e incluso en el 2020 se anotó para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un programa lanzado por el gobierno nacional para ayudar a los más afectados económicamente en la pandemia.

Cositorto tiene un amplio historial en situaciones de estafas, siendo denunciado en repetidas ocasiones con anterioridad por personas que aseguran que perdieron dinero tras invertir en sus compañías.

Actualmente se encuentra prófugo de la Justicia, teniendo un pedido de captura activo de Interpol por una orden de un juzgado de Córdoba. Sin embargo, el empresario realiza charlas virtuales todos los días, donde ofrece invertir en Zoe 2.0, además de denunciar una persecución mediática y judicial.

QUÉ ES ZOE 2.0, LA NUEVA OFERTA DE INVERSIÓN

Con la caída de Generación Zoe tras las denuncias por estafas que recibió en los últimos días, Cositorto busca darle un giro a la situación, ofreciendo nuevas posibilidades. A través de Zoe 2.0, aquellos que invierten dinero pueden hacerlo a través del Metaverso, comprando tierras en un mundo virtual, a una módica suma de 2.500 dólares.

Kingdom Zoe, como denominó a la nueva plataforma, promete generar una ganancia mensual del 15% en la moneda estadounidense. Y no sólo eso, en teoría, la rentabilidad no tendría límite de tiempo y sería duradera por toda la vida del inversor.

¿SE PUEDE RECUPERAR EL DINERO INVERTIDO EN GENERACIÓN ZOE?

“Si vos invertiste poco dinero, una de las maneras más sencillas es haber cobrado los primeros meses y recuperado esa inversión inicial. Siempre y cuando no hayas reinvertido el capital primario”, comenzó explicando el economista consultado.

Además, quien tiene un posgrado en asesoramiento financiero destacó: “Ahora, con la presión que tienen tanto legal como judicial y mediática, puede ser que los inversores más chicos reciban su parte, sobre todo para descomprimir un poco la situación. Las chances que judicialmente puedan avanzar por la plata no existe”.

“No conozco esquemas Ponzi donde la gente recupere el dinero invertido. Por lo general desaparece y la perdiste para siempre. Es difícil que la empresa tenga la liquidez suficiente como para pagarle a los grandes inversores”, aseguró.

CÓMO DARTE CUENTA SI LO QUE OFRECEN ES UNA ESTAFA PIRAMIDAL

De acuerdo a lo que le expresó el economista son tres las señales a las que hay que prestarle atención a la hora de comenzar a invertir. Lo más llamativo es que te ofrezcan una rentabilidad asegurada: “En el mercado no hay nada seguro, y más cuando es muy alta. Ver que los primeros meses da rédito no significa que no sea una piramidal. Normalmente estas estafas se caen de un día para el otro, cuando empieza la desconfianza”

Otro de los puntos a tener en cuenta es a la hora de tener que invertir dinero para entrar en el negocio. “En Generación Zoe pagabas por el coaching, y después te hacían ingresar. Si para ingresar hay que pagar primero, posiblemente estén en presencia de un mal negocio”, agregó.

Por otro lado, y hablando específicamente de Generación Zoe, el contador explicó: “Ellos hacen algo como si fuese una comunidad, siempre hablan de que el individuo no importaba, pero si la comunidad. Es como una especie de ‘secta’, a la que ellos llaman así”.

QUÉ TENER EN CUENTA A LA HORA DE INVERTIR

“Siempre es fundamental ‘conocer’ tanto al broker (plataforma de inversiones), como al asesor. Este último tiene que estar inscripto en la Comisión Nacional de Valores”

“También es importante que la plata esté bancarizada, por que si lo haces en negro no queda nada registrado. Eso te da más seguridad y transparencia”, finalizó.