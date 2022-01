Harry Styles en Argentina: se agotaron las entradas en tiempo record

Harry Styles es sin dudas el artista más icónico de su generación. Cuando en 2020 había anunciado sus shows en nuestro país para el 11 y el 12 de octubre de ese año en el Estadio Hípico, los fans agotaron todos los tickets en cuestión de horas. Hoy, tras el anuncio de la reprogramación de ese show para el 3 de diciembre de este año, el músico marcó un nuevo Sold Out en su historial argentino ¡Más de 60.000 tickets vendidos para vivir el regreso de Harry a Argentina.

Es que los fanáticos se hicieron oir: la gran demanda permitió el show pasara del Hípico a un venue con mayor capacidad como lo es el histórico Estadio Antonio Vespucio Liberti (más conocido como River Plate), logrando así el concierto más grande que tuvo el artista como solista en nuestro país.

Bajo este concepto, este es el segundo show que Harry dará en nuestro país en el marco de su carrera solista. La primera presentación fue en 2018 en el Estadio Directv Arena, donde presentó su ópera prima titulada “Harry Styles”.

De ahí en más, Harry supo transgredir su faceta artística como cantante, compositor y actor, para expandir su impresionante potencial creativo en otros rubros como la moda y la industria Beauty: recientemente presentó “Pleasing”, su línea genderless de cuidado personal, que no sólo lo convierte en un artista ilimitado sino que también lo consagra como uno de los máximos referentes de su generación.

Información importante sobre los tickets

Todas las entradas ya adquiridas son válidas para las nuevas fechas

Sobre la reubicación de entradas

Los tickets que ya fueron adquiridos se reubicarán de la siguientes manera:

Entradas adquiridas de CAMPO VIP se ubicarán en el sector CAMPO VIP

Entradas adquiridas de CAMPO se ubicarán en el sector CAMPO

Entradas adquiridas de PLATEA PREFERIDA A se ubicarán en el sector PLATEA PREFERIDA SAN MARTIN C y D

Entradas adquiridas de PLATEA PREFERIDA D se ubicarán en el sector PLATEA PREFERIDA BELGRANO C y D

Entradas adquiridas de PLATEA MEDIA B se ubicarán en el sector PLATEA PREFERIDA SAN MARTÍN E

Entradas adquiridas de PLATEA MEDIA E se ubicarán en el sector PLATEA PREFERIDA BELGRANO E y F

Entradas adquiridas de PLATEA C se ubicarán en el sector PLATEA PREFERIDA SAN MARTIN F y G

Entradas adquiridas de PLATEA F se ubicarán en el sector PLATEA PREFERIDA BELGRANO H e I



Para más información sobre la reubicación de los tickets adquiridos ingresar a la web de All Access