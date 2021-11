LVF: San Jorge lo aguantó y se metió en Semi.

El elenco de Carmen alcanzo la semifinal, igualó 0-0 con Studebaker como visitante y alcanzo algo histórico para la institución de Carmen.

Con el empate y la victoria como local conseguida por tanto de Juan Mery se metió entre los cuatro mejores y será rival de Juventud Unida.

Otra vez como la semana anterior tuvo que aguantar el partido con diez futbolistas, promediando la primer etapa recibió la doble amonestación Facundo Mery jugando 60 minutos en inferioridad de condiciones.

El partido arranco vertiginoso y dinámico hasta la expulsión del volante visitante, después de esa incidencia el árbitro del partido pareció no aplicar el mismo reglamento y se dejó manejar el partido. Dónde las interrupciones y demoras fueron moneda corriente del pleito.

La primera situación importante del partido fue a los 8' del primer tiempo con un cabezazo de Marcelo Coria que salió pegadita al palo derecho de Rodrigo Barucco. El centro llegó desde la derecha por intermedio de Hervot. La respuesta del verde llego por un remate cruzado de Fernández. Después el partido se picó, se habló mucho y se interrumpió demasiado, llegaron las amonestaciones y la expulsión.

Recién sobre los 42' un remate de Lucas Palacios sacudió la modorra, el balón dio en el poste derecho de Matías Romano.

En el complemento mucho no varió, siguió con el dueño de casa disponiendo de la tenencia del balón pero siguió sin poder encontrar los espacios necesarios para poder abrir la cuenta.

San Jorge continuó con el mismo planteo, en desventaja se cerró muy bien en defensa, aguanto los embates, lucho cada pelota con mucha decisión y se refugio cerca del seguro arquero Romano que se mostró muy lucido en el juego aéreo.

Pasaron los minutos, el nerviosismo se apoderó en escena, llegaron las modificaciones todas en ofensivas, ingresaron Cardinali, Musto, Cerri y hasta Marinelli se paró de delantero.

Tuvo un par de situaciones para cambiar el rumbo, el bola Ibáñez se lo perdió debajo del arco, Palacios lanzo un balón que rozó el travesaño. Y llegó el final y clasificación de San Jorge que se arremango, se puso el overol y avanzó a la próxima instancia.

Formaciones

Studebaker (0) San Jorge(0)

1 Rodrigo Barucco 1 Matías Romano

2 Tomás Ibañez 2 Matías Torres

3 Mariano Cabral 3 Daniel Vergara

4 Ariel Cabral 4 Emiliano Hervot

5 Tomás Gómez 5 Emanuel Martínez

6 Carlos Alegre

6 Marcelo Gerbaudo 7 Joel Lotti

7 Francisco Antonieta 8 Javier Toledo

8 Patricio Madero 9 Marcelo Coria

9 Alexandro Fernández 10 Facundo Mery

10 Lucas Palacios 11 Juan Mery

11 José Canelo

Suplentes

12 Deivick Pacheco 12 Bernardo Petry

13 Roberto Ávila 13 Lucas Mihojevich

14 Ever Musto 14 Victor Aguiar

15 Luciano Cardinali 15 Juan Quiroga

16 Dalton Cerri 16 Francisco Noe

17 Juan Salomón 17 Felipe Baldomino

18 Nazareno Marinelli 18 Santino Mery

DT: Daniel Adami DT: Javier Médici

Amonestados:

Studebaker…Fernández y Adami (DT)

San Jorge…Romano, Vergara, Martínez, Toledo



Expulsado: 27´ PT Facundo Mery

Cambios:

Studebaker…Cardinali x M. Cabral, Musto x Antonieta, Cerri x Gómez, Marinelli x A. Cabral

San Jorge…Quiroga x Coria, Baldomino x J.Mery, Aguiar x Toledo

Árbitro: Fabián Marani

Asistentes: Gabriel Spreite - Juan Rodríguez

Cuarto: D. Almada