Basquet : Los números después del fin de semana en cuartos de final

Sportsman (87) Firmat FBC (79)

Cudos (23) Lagger (26)

Lorio (16) Nebbia (26)

Griecco (15) Varani (15)

Marquez (14) Belli (6)

Frattini (10) Santa (4)

Bernasconi (5) Cinel (2)

Martínez (4) Ferrari (0)

Galvan (0) Forconi (0)

Bianconi (0) Sánchez (0)

DT: F.Ruiz DT: J.C.Aramburu

Así finalizaron los partidos:

Peñarol 58 vs Argentino 61 (2)

Atlético 61 vs Olimpia 77 (2)

Independiente 76 (1) vs Centenario 66 (1)



Por los playoff jugará también su tercer partido Centenario-Independiente para seguir avanzando.