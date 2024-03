Luego de que se informó que una joven de 24 años denunció de abuso sexual a los jugadores de Vélez Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, por un hecho que habría sido en la madrugada del domingo 3 de marzo en Tucumán, en la concentración del equipo luego del 0-0 con Atlético, el mundo del Fortín está convulsionado.

Según figura en la denuncia realizada en la Unidad Fiscal de Abuso Contra la Integridad Sexual Nro. 1 por M. -quien es estudiante de periodismo deportivo-, Sosa la invitó a una habitación en el Hotel Hilton a través de la aplicación Instagram y allí se sumaron los otros futbolistas. Los cuatro le compartieron "latas de cerveza" y "luego le ofrecieron fernet". En ese momento, ella "comenzó a sentirse mal, muy mareada" y, cuando se recostó en una de las camas, habría sido abusada sexualmente sin ningún consentimiento.

La delicada situación alcanzó relevancia pública, pero en el seno de Vélez era desconocida. Es más, según lo que algunos directivos cuentan, no estaban al tanto de lo ocurrido. La dirigencia del club no habló aún con los jugadores para conocer su versión del hecho, pero de igual manera informó en un comunicado que activó el protocolo por violencia de género y separó a los cuatro del plantel.

El canal deportivo TyC Sports pudo dialogar con Patricia Neme, la abogada de la denunciante, y afirmó que la situación de los jugadores es complicada. Es más, que lo será mucho más cuando se confirme lo que su cliente expuso ante la Justicia.

La denuncia tiene detalles de fácil comprobación, según la letrada: chats de Instagram en los que la denunciante fue invitada a la concentración de Vélez, también hay cámaras en la entrada del hotel y en todos los pisos. Es por eso que ya fue pedida la secuencia de las grabaciones de las mismas.

Lo difícil de comprobar es lo que pasó dentro de la habitación del hotel, pero si se corrobora lo anterior es muy posible que prime la versión de la joven. La suposición de la parte denunciante es que los jugadores buscarán ampararse en el consentimiento, hecho que solo saben los involucrados.

Si M. tiene una lesión compatible con abuso, estarán muy complicados. La denuncia es agravada por penetración y por haberlo hecho en grupo. Si se confirma que es cierta y llega a juicio oral, los futbolistas se enfrentarían a no menos de 15 años de prisión.

Un vice de Vélez habló de la denuncia a los cuatro futbolistas

Augusto Costa, uno de los vicepresidentes de Vélez, rompió el silencio tras el escándalo por la denuncia por abuso sexual contra cuatro jugadores: "Nos contactamos con la Justicia de Tucumán inmediatamente para ponernos a disposición. Lo más importante es que se esclarezcan los hechos y que se delimiten las responsabilidades de cada uno de los involucrados. Vélez se puso a disposición de la Justicia para aportar toda la información y elementos para avanzar en la investigación. Desde el departamento de género nos pusimos a disposición de la denunciante".

A su vez, afirmó que "Vélez no está denunciado" y que no tienen acceso a la causa. "No tenemos información concreta de la denuncia pero sí constatamos que la denuncia existe y por eso tomamos esta medida". Y agregó: "Lo que van a hacer los jugadores es ser separados del plantel y entrenarse de manera diferenciada. En la medida que vayamos teniendo más información, iremos viendo las medidas a tomar. Lo que conocemos es lo que trascendió. Desde legales, estamos tratando de averiguar mayores elementos de la causa para tener más información y tomar decisiones".

"Seguramente en las próximas horas hablaremos con los jugadores involucrados en la denuncia. Estamos siguiendo los protocolos del área de género del club. Estamos dándole mucha entidad a la situación", explicó. Y sentenció: "Lo que le puedo garantizar al mundo del fútbol es que Vélez no va a mirar para otro lado, no va a desconocer la gravedad de los hechos denunciados".