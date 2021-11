Básquet: Se cerró la fase regular

RESULTADOS 18° FECHA (ÚLTIMA FASE REGULAR)

Peñarol 64 - Sportsman 61

Argentino 85 - Club Ciudad 58

Olimpia BBC 91 - Centenario 69

Atenas 74 - Firmat FBC 83

Independiente 87 - Atlético Elortondo 78

POSICIONES

1-Argentino 35 (17/1)

2-Olimpia BBC 34 (16/2)

3-Centenario 29 (11/7)

4-Firmat FBC 27 (9/9)

5-Sportsman 27 (9/9)

6-Independiente 26 (8/10)

7-Atlético Elortondo 26 (8/10)

8-Peñarol 23 (5/13)

9-Club Ciudad 22 (4/14)

10-Atenas 21 (3/15)

OCTAVOS DE FINAL (PLAYOFFS)

Argentino vs Peñarol

Olimpia BBC vs Atlético Elortondo

Centenario vs Independiente

Firmat FBC vs Sportsman