Por qué no hay "Ojo de Halcón" en el fútbol argentino: la polémica del gol anulado a River en el Superclásico

El partido más esperado de los cuartos de final de la Copa de la Liga que tuvo como ganador a Boca por 3-2 sobre River, no podía terminar sin dejar algo de qué hablar. El gol que marcaba el 2-1 a favor del Millonario en el segundo tiempo, terminó siendo anulado a instancias del VAR porque la pelota no habría traspasado la línea del arco que defiende Sergio Romero; sin embargo, las diferentes cámaras dejan más dudas que respuestas si se quiere dejar en claro si fue o no el gol en contra de Cristian Lema, tras una serie de rebotes. ¿Qué podría darle el fin a estas especulaciones?

En este caso, la solución ya está creada hace casi 20 años en el mundo deportivo, teniendo al tenis como el primitivo, y despeja cualquier interrogante en estas situaciones particulares del fútbol, donde llegó precisamente en 2012. El conocido “Ojo de Halcón”, que fue uno de los protagonistas en el tercer gol de Lionel Messi en la final del mundo contra Francia, rige en las mejores ligas europeas, tales como la Premier League, Bundesliga, Serie A y la UEFA Champions League, para hacer del juego un escenario dinámico y sin demasiadas pausas. Asimismo, en aquella victoria parcial de Argentina en el Mundial, enfocó al árbitro señalando que el gol fue válido con total seguridad, acompañado de un reloj que avaló dicha decisión.

El Ojo de Halcón es un sistema informático que replica la trayectoria de la pelota gracias a las imágenes captadas por cámaras de vídeo de alta velocidad repartidas a lo largo de todo el estadio. Esta tecnología tiene como objetivo principal demostrar si la pelota cruzó o no la línea de gol. Entonces, es posible dejar atrás a suposiciones en goles dudosos o en aquellos que deberían haber sido y que los árbitros interpretan que no fue así. ¿La desventaja? Su elevado costo. Para la sorpresa, existe una competición de Europa que aún no la incorpora: La Liga española se pone a la par de la Copa LPF y se niega a pagar por ella cuatro millones de euros totales por temporada.

Este domingo, en la gran tarde futbolera, parecía que todo conducía hacia el empate y posteriormente a los penales. Pero este mata-mata despertó la emoción tanto dentro como fuera de las canchas y, cuando todo estaba igualado en el mata-mata, el Millonario se impuso con el segundo gol que tuvo como conversor al defensor Xeneize luego de una serie de rebotes en el área; el golpe en la rodilla de Lema direccionó a la pelota hacia el arco de Chiquito Romero, que activó todos sus reflejos para despejarla lo más rápido posible. Es ahí cuando Yael Falcón Pérez determinó que había traspasado toda la línea y que la ventaja era para el conjunto de Martín Demichelis, aunque la alegría duró poco para River cuando el chequeo meticuloso del VAR tomó la decisión final de anular el tanto.

A partir de allí, el reclamo de todos los que presenciaron este partidazo fue por la falta de tecnología que le sigue dando lugar a tantas discusiones. Es que el Ojo de Halcón, además de ofrecer imágenes de alta velocidad, trae a la cancha a la pelota inteligente, el “goalref”, que se destaca por su precisión a la hora de confirmar el gol, facilitando la tarea arbitral. El microchip es la figura del asunto: la misma interactúa directamente con un dispositivo magnético instalado detrás de los arcos que genera una especie de cortina de onda debajo de los tres palos. A pesar de que la frecuencia de la misma es baja, al estar en conjunto con el microchip del balón, da como resultado el correcto funcionamiento que: si la pelota pasa la línea, el reloj que debe llevar puesto el juez del encuentro se prenderá afianzando lo que pasó, a través de un simple aviso: “Goal”.

Es sabido que no hay objetividad en las determinaciones cuando hay polémicas en el fútbol argentino, y las interpretaciones deben ser lo más medidas posibles; pero, en casos como este, es difícil afirmar lo correcto. De hecho, el mismo Sergio Romero estuvo del lado de la incorporación de la tecnología y el goalref al país. “Lo más importante sería que pongan el reloj”, declaró y agregó que “ni yo le podría decir a mis compañeros si entró o no”, aseguró el arquero después del triunfo.

La misma polémica en el Real Madrid vs. Barcelona



Este domingo se disputó el clásico español que le dejó los tres puntos al Merengue por la victoria 3-2 agónica. Pero el resultado no es la única coincidencia con el River vs, Boca: un gol anulado al Barcelona por la determinación de que la pelota no pasó la línea de gol.

Así es, La Liga española, que tampoco tiene en su planes incorporar la tecnología para las próximas temporadas, despertó la bronca en el equipo de Xavi Hernández por no convalidar el tanto.