Cómo quedó la Selección Argentina Sub 23 rumbo a los Juegos Olímpicos tras el empate agónico de Venezuela

La Selección Argentina Sub 23 debutó con un empate en el cuadrangular del Preolímpico: fue igualdad por 2-2 con Venezuela, con un final escandaloso por el penal a favor del conjunto local. Ahora, al equipo de Javier Mascherano le quedan dos finales contra Paraguay y Brasil, donde intentará meterse en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los escenarios posibles para la Selección Argentina Sub 23 tras el empate con Venezuela

Paraguay, que se impuso por 1-0 a Brasil, es líder del cuadrangular final, seguido por la Selección Argentina Sub 23 y Venezuela, que tienen un punto luego de la polémica igualdad en el partido de anoche.

En su próxima presentación, la Albiceleste se enfrentará a la Albirroja, el jueves 8 de febrero desde las 17 (por TyC Sports). Si gana, le alcanzará con un empate ante la Verdeamarela en la última jornada (que será el domingo) para estar en París 2024.

En caso de no conseguir los tres puntos, hay dos escenarios posibles. Si empata y hay un ganador en el duelo de Venezuela con Brasil, estará obligado a vencer a la Canarinha. Si en la próxima fecha los dos partidos terminan en igualdad, al equipo de Mascherano podría alcanzarle con el empate ante el conjunto brasileño.

Si la Selección Argentina Sub 23 pierde con Paraguay en su próxima presentación, igual llegaría con chances de clasificarse a la última jornada, aunque ya no dependería de sí mismo para obtener el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cuáles son los criterios de desempate en el cuadrangular del Preolímpico

1- Resultado del partido jugado entre los equipos que van empatados a puntos.

2- Diferencia de goles entre ambos equipos.

3- Cantidad de goles anotadas por cada equipo.

4- Por el Fair Play que clasifica la selección con menos tarjetas rojas y el que tiene menor cantidad de amonestaciones.

5- Por sorteo.



Las bombas de Mascherano tras el polémico empate de la Selección Argentina Sub 23

En cuanto al polémico penal sancionado que terminó por definir el resultado, el ex-capitán del combinado nacional mostró su enfado por la situación en particular como también por el arbitraje en general a lo largo del torneo. "No sé. Yo te puedo decir que... ¿Este fue el quinto partido nuestro? Miren las imágenes que han pasado en todos los partidos, con VAR o sin VAR. Siempre el perjudicado es el mismo equipo, nada más. Cada uno tiene el derecho a opinar lo que quiera pero los datos son unos solos y la realidad es que hemos pasado por todas. Penales no cobrados, goles no cobrados pero seguimos adelante. Acá hay dos caminos: te excusas en los argumentos que podes tener o seguir para adelante y buscar el objetivo. Nosotros lo único que podemos controlar es hacer las cosas bien nosotros y enfocarnos en nuestro objetivo, que así será de aquí hasta el domingo: enforcarnos en ser superior hasta el final como hoy lo fuimos".

