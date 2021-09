Durante las ultimas semanas hubo una gran cantidad de denuncias vinculadas a estafas realizadas por teléfono a jubilados y beneficiarios de planes sociales. Según datos oficiales, los reportes han aumentado un 3.000% en el 2020.

El nuevo modus operandi consiste en un llamado telefónico (los estafadores tienen claramente acceso a la base de datos de Anses), se le cuenta al beneficiario todos sus datos para ganar confianza, se le pide que acceda a un cajero y genere una clave para dársela al estafador y así acceder a la cuenta del beneficiario.

La información que brindan los estafadores es coincidente con el estafado, por eso la gente confía en que quien los está llamando es un funcionario de ANSES o del Ministerio de Desarrollo Social.

Desde dichos organismos aclararon que:

-No piden claves ni contraseñas bancarias por teléfono, mail o servicios de mensajería (WhatsApp).

-No solicitan a las personas que se acerquen a un cajero ni tampoco se los guía para que lo hagan en forma remota.

-Tampoco ningún funcionario se acerca al domicilio de los beneficiarios, sin que antes se haya pactado una cita y en referencia a un trámite no a un cobro.

Lo más recomendable de hacer en estos casos es cortar inmediatamente en caso de un llamado telefónico, o no responder en caso de un mensaje y bloquear inmediatamente el número.

Las denuncias o consultas sobre estos posibles fraudes pueden hacerse en las redes sociales de los organismos (Anses o Ministerio de desarrollo Social) o a los teléfonos

Ministerio de Desarrollo Social: 0800-222-3294 - Anses: 130.