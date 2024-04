El rector de la UBA le respondió a Javier Milei: "Dice que soy un salamín, habría que ver si soy picado fino o grueso"

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, expresó en una entrevista radial su opinión sobre los comentarios recientes de Javier Milei en las redes sociales. En relación a ello, Gelpi señaló: "Si Milei dice que soy un salame, habría que ver si soy picado fino o grueso. Que entre los 300 mil alumnos haya un pequeño grupo que se sienta adoctrinado puede ser normal, pero eso no define a los 300 mil alumnos de la UBA".

Más allá de lo irónico del comentario inicial, continuó, "niego categóricamente que en la UBA haya adoctrinamiento. También niego que no se pueda opinar diferente, tenemos elecciones de alumnos, de graduados y de profesores cada dos y cuatro años, en las cuales se presentan agrupaciones de izquierda, de derecha y de centro".

“No entiendo cuando se dice que en la UBA no se puede pensar diferente. Tengo mis ideas y hay gente que no piensa como yo y, sin embargo, hay respeto mutuo. Es una opinión, pero no la comparto en absoluto”, argumentó Gelpi, quien fue electo rector en 2022.

En cuanto a la crisis presupuestaria que atraviesa la UBA debido a la falta del apoyo estatal, Gelpi comentó que, “lo que nos han dado en lo que va del año son 20 mil millones de pesos, quiere decir que realmente estamos un 80 por ciento por debajo del año 2023, así no se puede funcionar”.

“De ese porcentaje, 90 por ciento corresponde a sueldos y solamente el 10 por ciento es para gastos de funcionamiento, que son tareas de investigación y de asistencia social, ya que el rol de la UBA en términos sociales es muy importante. Entonces, ese 10 por ciento es muy poco”, concluyó el rector, poniendo especial énfasis en la preocupante situación que atraviesa la casa de estudios.