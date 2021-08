Fuerte rechazo de Amsafe General López al anuncio provincial.

Al respecto, cabe recordar que hoy el ministro de Economía de Santa Fe, Walter Agosto anunció que: “La paritaria vigente establecía un próximo aumento de 9% en setiembre, pero en el marco de las solicitudes realizadas por distintos gremios, entendimos razonable hacer efectivo dicho aumento en dos cuotas consecutivas de 4,5% en agosto y 4,5% en septiembre“.

Lo cierto que dicha opción fue rápidamente rechazada por la mayoría de los gremios provinciales y la delegación regional de los docentes estatales fue terminante.”Esta decisión no arregla el problema, porque solo adelanta la mitad del tramo previsto“, acotó Delgado. Y además recordó que todavía el gobierno no cumplió con todo lo acordado en la paritaria anterior, “Todavía están adeudando regularizar las sumas no remunerativas“, indicó.

E insistió destacando: “Esto pinta de cuerpo entero a un gobierno autoritario que desconoce la mesa paritaria para dialogar con los trabajadores“.

Rechazo desde la sedes provinciales de los gremios.

ESCUCHA LA NOTA DE FM SONIC:

Por su parte, desde las sedes provinciales de los distintos gremios también manifestaron el rechazo a la medida. Así desde la conducción de Amsafe provincial y también desde el Sadop Rosario objetaron la metodología porque consideraron que se trató de una decisión “unilateral”, cuando ello debería haberse discutido y resuelto en paritarias.

Desde ambos sindicatos sostuvieron que el reclamo iniciado hace ya varios meses planteaba que se adelantase el aumento completo – no sólo el 4,5%-, pero además, insistieron en el reclamo de que se reabra la discusión salarial. En tal sentido, recordaron que a nivel nacional, se termina de acordar un aumento anual del 45%, mientras que en Santa Fe, el aumento concedido termina estando diez puntos por detrás de la inflación proyectada para 2021.

“Una vez más, el gobierno de la provincia desconoce la paritaria definiendo unilateralmente los temas que debería discutir con las y los trabajadores“, planteó Amsafe en un comunicado.

En tanto, desde Sadop Rosario, su titular Martín Lucero planteó el mismo descontento. “Que los anuncios se hagan por los medios y no en paritarias muestra el profundo desprecio por los trabajadores/as de Santa Fe. No queremos solo el adelanto. Queremos un aumento del 10/12 % por sobre el 35% de marzo. Avísenle al Ministro (Walter) Agosto que se terminó la década del 90“, posteó en las redes sociales.