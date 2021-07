Penes de madera: se bajó el principal oferente de la licitación del Ministerio de Salud

Luego del revuelo generado por la compra de 10 mil penes de madera para promover la Educación Sexual Integral (ESI), el principal oferente de la licitación del Ministerio de Salud decidió bajarse porque "hay muchas posibilidades de que el negocio salga mal" por la inflación y las elecciones.

Carlos Esteban Nielsen, de 35 años y oriundo de Córdoba, había cotizado el kit completo de 10 mil penes de madera, dispensers de preservativos y 10 mil maletines en unos $14.870.000. El gobierno busca "asegurar una amplia disponibilidad de materiales de promoción” con el objetivo de concientizar y evitar la propagación de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Esta licitación generó una ola de debate en las redes sociales entre defensores de la ESI y sectores conservadores. "Gracias por la inesperada difusión", celebró la ministra de Salud, Carla Vizzotti, a la vez que advirtió que este hecho "no hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos Educación Sexual Integral (ESI) en nuestra sociedad”

"Cuando se abrió la oferta, evalué los números finales y calculé los plazos para el pago, ahí entendí que no me convenía. Hay muchas probabilidades de que el negocio salga mal porque se juegan múltiples factores como la inflación, que se dispare el dólar y las elecciones de por medio. No estoy en condiciones económicas de afrontar ese riesgo", le dijo Nielsen al diario Clarín.

Ahora quedan tres postulantes: Buhl S.A.; Marketing Dimensión S.A.; Melenzane S.A. Toda la información fue publicada por la Secretaría de Acceso a la Salud a través del sitio web ComprAR, plataforma donde el Estado hace públicas sus licitaciones para dar una mayor transparencia a las operaciones entre en sector público y privado.