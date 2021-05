Adriana Cantero habló sobre la decisión de suspender las clases virtuales

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, confirmó que no habrá clases virtuales durante los tres días hábiles de la semana próxima, en el marco del confinamiento estricto que dispuso el Gobierno nacional para enfrentar la segunda ola de contagios por coronavirus.



En diálogo con Telenoche Rosario, la ministra dijo que el cese de las clases implica “una contribución más del sistema educativo por la salud y sumarnos a evitar la circulación, dado el nivel de la curva de contagios”.

Adriana Cantero aclaró que aún en modo no presencial hay movimiento de docentes y no docenes, según la escuela y su realidad, porque la virtualidad no alcanza a toda la comunidad. Aseguró que no se pierden los días: “Los chicos trabajarán con los materiales impresos que las escuelas ya han distribuido”.

“Es difícil conformar a todo el mundo en un tiempo de divergencias e incertidumbre”, reconoció.