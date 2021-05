Daniel Adami: El balance es positivo, no solamente por los resultados

El entrenador de Studebaker de Villa Cañás está conforme con lo que hizo su equipo en las primeras seis fechas. También opinó que el ritmo de los partidos no es el mismo que en anteriores temporadas debido a la pandemia.

Studebaker de Villa Cañás, actual campeón de la Liga Venadense, fue el equipo que mejor comienzo tuvo en la temporada 2021 de la Primera ‘A’, a tal punto que marcha como puntero con 15 puntos, pero viene de caer derrotado en la última fecha que se jugó hasta que llegaron las restricciones del gobierno provincial.

Daniel Adami, el entrenador del ‘Verde’ cañaseño, hizo un balance de lo que ocurrió hasta el momento en el programa Tiempo Suplementario, que se emite por Radio Jota, y sostuvo que “hasta el momento es positivo, no solamente por los resultados, porque a principios de año nuestra mayor incertidumbre pasaba por ver cómo los jugadores soportaban la pretemporada, sobre todo en lo físico durante las primeras semanas, por el parate largo que tuvieron durante todo el año pasado. Y nos encontramos con un plantel muy predispuesto. Durante el año nosotros le habíamos pasado trabajos para que hicieran y no sufrieran el inicio de este año, y creemos que la gran mayoría lo ha hecho porque la verdad es que no nos costó”.

También opinó que “obviamente el ritmo de los partidos no es el mismo que otros años, al menos en estas primeras cinco o seis fechas. Ahora el desafío cambia un poco, porque en el mejor momento que estábamos todos los clubes, agarrando el ritmo de competencia, viene un nuevo parate. No nos queda otra que seguir entrenando y tratar de no perder ese ritmo que veníamos teniendo”.

Con respecto a la pérdida del invicto en la caída 2-0 ante Carmelense, Adami sostuvo que “veníamos haciendo muy bien las cosas, habíamos ganado los cinco partidos que habíamos jugado, y Carmelense llegaba con no muy buenos resultados, pero la Liga Venadense es muy competitiva, es muy pareja, y si vos no encarás cada partido de la misma manera que lo tenés que encarar, seguramente podés llegar a tener un mal resultado. No nos gustó perder, pero está dentro de las reglas de juego y en este caso Carmelense acertó en las que tuvo y nosotros, que tuvimos muchas situaciones de gol, no pudimos acertar y perdimos”.

Además, dijo que “el jugador no puede abstraerse sabiendo que se tenía que jugar la final de la Copa Federación. En la semana previa al partido con Carmelense notamos que los jugadores ya estaban pensando en esa final. Encima ahora llega este parate y la final vuelve a postergarse y todo se hace más largo. Para la institución también está muy bueno, porque es una final provincial. Es difícil abstraerse de ese, pero tenemos que hacerlo, tenemos que seguir entrenando y en algún momento tendremos que jugar y tendremos que estar preparados, porque si no hacemos las cosas bien, el día que nos toque jugar no podremos poner excusas”.

Lo bueno y lo por mejorar

A la hora de hablar de lo bueno que hizo Studebaker y lo que tiene que mejorar cuando regrese a la competencia, el oriundo de Arribeños dijo que “en lo futbolístico nos sostuvimos con el orden defensivo, y cuando digo esto no lo digo solamente por los cuatro del fondo, sino que nos sostuvimos para que nos lleguen poco y estuvimos ordenados a la hora de la pérdida del balón. En la posesión de la pelota, en algunos partidos lo hicimos de buena manera, pero claramente es donde debemos mejorar” y que “en todos los encuentros hemos generado situaciones de gol, pero en algunos momentos de los partidos hay que bajarle el ritmo a la posesión del balón y a partir de ahí uno obtienen mejores resultados o no pasa tantas zozobras defensivas. Eso nos está faltando, pero también es cierto que a Studebaker se le han ido cuatro o cinco jugadores, no digo que sean más o menos importantes, pero estamos frente a un equipo relativamente nuevo. Esa es la realidad”.

Por último, y volviendo al tema de la suspensión momentánea del campeonato, afirmó que “se intuía que en algún momento del año podía haber un parate por la pandemia, y ojalá que sean parates cortos, pero estamos seguros que en algún momento vamos a tener que jugar domingo y miércoles, cosa que nos iba a pasar a nosotros con la final de la Copa Federación. Y para el jugador no deja de ser interesante. Antes que estar encerrado en mi casa prefiero competir, y en eso estamos”.