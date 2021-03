¿Para quiénes seguirá siendo gratis el uso de cajeros automáticos?

Según establece una disposición del Banco Central, dejará de tener vigencia una medida que se impuso durante la pandemia en el año 2020, que establecía la gratuidad del retiro en efectivo de los cajeros automáticos sin importar de qué red se trate.



Según esa medida, que comenzó en marzo de 2020, los usuarios de bancos no tenían que pagar nada para hacer depósitos, extracciones (hasta $15.000 diarios) o consultas de todo tipo.



A partir del 1ro. de abril se volverá al mismo régimen que regía antes del coronavirus: los bancos volverán a cobrar comisiones.



No se van a cobrar comisiones cuando se saca dinero utilizando únicamente los cajeros automáticos del banco donde está radicada la cuenta.



Seguirá siendo gratuito para los usuarios de cuentas sueldo, jubilaciones pensiones y beneficiarios de planes sociales. Este grupo podrá retirar dinero en forma gratuita de cualquier cajero, sin importar a qué banco o red pertenecen, mientras no sobrepasen el monto del salario.



Hay que destacar que retirar dinero en efectivo de supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otros puntos de extracción no bancario, nunca tienen costo.