Son 36 las localidades de Santa Fe que se mantienen sin contagios

Los números del Covid-19 están calmados en la provincia en lo que va de 2021. Aparecen, pero en una cifra que dio un respiro. Y el “aire libre” está en 36 comunas, colonias, estaciones y parajes santafesinos. Con solo 4 departamentos de los 19 en los que se divide Santa Fe en los que todas sus localidades tuvieron al menos un caso positivo. Los sitios en los que no se conocieron contagios son pequeñas poblaciones, por lo general de menos de 300 habitantes.

Ya camino al año de conocerse el primer caso en Santa Fe, el 14 de marzo fue el primero en Rosario, el parte epidemiológico provincial ayer marcó un total de 509 positivos y 206.844 desde que comenzó la pandemia (en la ciudad de Rosario se consignaron 191 y el total acumulado es de 77.574).





De esta manera, de allí se desprenden 24 poblaciones sin contraer el coronavirus. Pero hay otras que no figuran y, por supuesto, el virus no entró: ellas son 12.

Existen algunos conglomerados más, pero como dependen de otras comunas no figuran en este informe. Aunque sí aparecen los que el gobierno provincial incluyó para que las cifras coincidan con el total general.



De ahí que si bien la estructura provincial marca un total de 365 localidades, 57 de ellas ciudades y 308 comunas, de acuerdo a la categorización que tiene la provincia de Santa Fe; también hay colonias, parajes y estaciones. El total supera los 400 pueblos santafesinos. Al punto que en el parte diario figuran 401 lugares (hasta ayer 2 de febrero).

Para entender esto, son 12 los no contabilizados porque ni siquiera tuvieron casos descartados, aunque en varios de ellos alguna vez se contabilizaron, hasta que los relocalizaron.

En el repaso, se observan la mayor cantidad de localidades sin Covid-19 en los departamentos con mayor cantidad de poblaciones pequeñas, como en las norteñas de Vera y General Obligado, pero también en Las Colonias.

En el sur santafesino no hay demasiadas, pero sí se pueden destacar los casos de Cuatro Esquinas (departamento Rosario), donde hubo 3 análisis descartados, lo mismo que en Campo Piaggio (San Jerónimo), y en Villa Josefina (Castellanos) 5. La mayor cantidad de descartados está en Colonia Pujol (Las Colonias) con 6.

Y en cuanto a cantidad de habitantes (según el último censo del 2010), la mayor cantidad aparece en Campo Hardy (alrededor de 1.800) y Puerto Reconquista (1.200), ambas del departamento General Obligado; y en los pocos más de mil en Los Tábanos (Vera).

El detalle marca a las siguientes poblaciones que se mantienen sin contagios y entre paréntesis los sospechosos descartados:

9 de Julio: Juan de Garay.

Vera: El Campanal (1), Espín, Fortín Chilcas (1), Los Tábanos (1) y Pozo de los Indios (1).

Gral. Obligado: Campo Hardy (2), La Hortensia, La Vertiente (1), Nicanor Molinas, Paraje San Manuel y Puerto Reconquista (3).

San Cristóbal: Colonia Clara, Dos Rosas y la Legua y Ñanducita (2).

San Javier: Colonia Teresa.

Castellanos: Colonia Iturraspe (1), Colonia Mauá y Villa Josefina (5).

Las Colonias: Colonia Pujol (6), Coronel Rodríguez (1), Rivadavia (1), Santa María Centro, Santa María Norte y Soutomayor.

La Capital: Arroyo Verde (1), Villa Laura (2) y Yamandú (1).

Garay: Colonia San Joaquín (1).

San Jerónimo: Campo Piaggio (3).

Iriondo: Villa La Ribera (1).

San Lorenzo: Estación Maizales (1).

Rosario: Campo La Elvira (1) y Cuatro Esquinas (3).

Constitución: Colonia Alberdi (1).

Gral. López: Aarón Castellanos (1).

En tanto, en San Justo, San Martín, Caseros y Belgrano no figuran poblaciones en cero, aunque de esta última previo a la relocalización de casos realizada a fin de 2020 supo figurar un caso en la Estación La California.