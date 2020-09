Gonzalo Goyechea, Pte Comunal de María Teresa, en medios nacionales.

Debido al comunicado que hicieron comunas de la región sobre el funcionamiento del Hospital Alejandro Gutierrez desde el programa Fantino a la tarde, fue convocado para dar su punto de vista sobre la situación que esta viviendo el Sur de Santa Fe, respecto a la Salud.

"Desde que empezó el Aislamiento Social y Obligatorio, Maria Teresa ha sido muy estricto, adhiriendo a las medidas tomadas por el gobierno Nacional y Provincial, ésto empezó en plena cosecha, vivimos en una zona núcleo, de mucha producción agropecuaria, hay muchos camioneros que viajan a Rosario, y aunque desde diciembre no trabajaban, les pedimos que no viajen, hasta que no se supiera como estaban los protocolos en el puerto, se la bancaron, obviamente con una serie de conflictos, pero lograron entender la situación porque son vecinos de Maria Teresa.

Tomamos un montón de disposiciones, control de ingreso y egreso del pueblo, como venían los proovedores.

En un momento que Santa Fe no tenia casos, nos pudimos relajar un poco, pero mirando para Buenos Aires, que en ese momento estaba complicado Capital y Gran Buenos Aires.

Nosotros como pueblo pequeño pusimos mucho para controlar y organizarnos para que no tengamos ningún problema, a mi no me gusta meterme en gobiernos ajenos, no me corresponde, en el momento que se restringieron las reuniones sociales, afectivas y familiares, no se puede decir "yo no voy a controlar", que sea muy difícil es una cosa, pero el mensaje que tenemos que dar es que tenemos que hacer todo lo posible , no podemos fogonear una movilización anticuarentena.

Te digo un caso en Firmat, hace pocos días falleció una enfermera de Carreras, mientras la estaban atendiendo, contaban los médicos, se escuchaban los bocinazos de la movilización en contra del aislamiento y para que abran los comercios.

La mayoría de las camas de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Venado, están ocupados por enfermos de Venado Tuerto".

Desde el minuto 39:40 hasta el minuto 49:04 la charla de Gonzalo Goyechea con Alejandro Fantino

Novedades del Sur