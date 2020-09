Gonzalo Goyechea, Pte.Comunal de María Teresa

En este momento tenemos 2 casos positivos en la localidad, que las personas están aisladas y un caso sospechoso que ayer se le realizó hisopado, están apareciendo casos, entendemos que la estrategia tiene que ser dinámica, según las circunstancias nos vamos manejando. Tenemos mucho contacto con poblaciones que tienen muchas casos de Coronavirus, Santa Isabel, Villa Cañas, Venado Tuerto, por cuestiones afectivas, laborales, le pedimos a esa gente que tengan mucha precaución.

Se controla el ingreso de proveedores, que se respeten las medidas protocolares, para que la enfermedad no se propague en la localidad, estamos muy preocupados por como se ha disparado la enfermedad a nivel regional y la saturación a nivel sanitario en nuestro departamento.

Cuando salió el Decreto Provincial para el departamento, pudo gustar mucho, poco o nada, pero algo hay que hacer, estuvimos analizando las restricciones, pero el verdadero problema es la pandemia.

Lo preocupante es que Venado Tuerto cree que General López termina en 33 y ruta 8, Gral López, somos todos, somos 30 localidades que pertenecemos al departamento y al sistema sanitario de General López.

Lo que reclamo es que una ciudad con circulación comunitaria del virus, no puede seguir como si nada, como autoridad local, no se puede fogonear movilizaciones, incumplimiento de ciertas restricciones, algo en Venado Tuerto tienen que hacer, no es el momento de demagogia, de quedar bien con un montón de gente.

1°- Creo que las restricciones tienen que ser puntuales para cada localidad de acuerdo a su situación sanitaria.

2°- sería el primero en exigir mayores restricciones, desde el 20 de marzo, cuando se decreto el aislamiento social, preventivo y obligatorio fue riguroso, tuvimos el acompañamiento de toda la comunidad, obviamente con un montón de conflictos que se fueron presentando.

En María Teresa, cerrar 15 comercios, no cambia la circulación.

Estuvimos analizando en su momento la compra de Kits de testeo, nos pareció que no era conveniente, consultando con profesionales, los hisopados lo realizan los trabajadores sanitarios de la localidad y se envían a un laboratorio privado y dentro de las 24 hs tenemos el resultado.

Una vez que se tienen los resultados, se hablan con las familias, con quien tuvieron contactos, trabajo que lo realiza el SAMCO.