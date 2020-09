La jefa de Policía salió a la calle y advirtió que "si queman cubiertas no hay diálogo"

Antes de que fracasara el intento conciliador que hizo al recibir a cinco supuestos representantes de los policías que protestan frente a Jefatura, en Ovidio Lagos al 5200, la jefa de la fuerza de seguridad, Emilce Chimenti, provincial decidió salir a hablar personalmente con los manifestantes y con amabilidad, pero a la vez, con firmeza, dijo estar dispuesta a abrir la mesa de diálogo que reclaman, pero siempre y cuando levanten el bloqueo que, entre otras cosas, impedía la salida de los patrulleros.





"Yo no soy el ministro", dijo cuando le reprocharon que Marcelo Sain, titular de Seguridad, haya calificado de "cachivaches" a quienes realizan la protesta. Y agregó que el problema salarial no se soluciona con una "varita mágica".

"Vamos a hacer la mesa de diálogo, yo quiero solucionarles el problema. Vengo dar la cara. Pero de esta forma, cubriendo cubiertas como no nos gusta que haga el resto de la gente, no podemos hablar. No de esta forma", enfatizó.

Chimenti pidió a los manifestantes que elijan representantes, aunque justamente uno de los problemas de la protesta es que no parecía tener una conducción clara.

"Los aumentos en blanco", pidió alguien en medio de una conversación que por momentos se hacía caótica.

La jefa policial recordó que ayer los manifestantes entregaron un petitorio y dieron 24 horas para una respuesta. Pero sin que pasara ese tiempo, igual cortaron la calle y quemaron cubiertas. "Queremos hablar, pero no encuentro nada favorable de parte de ustedes", reprochó.

"Las medidas que estamos tomando ahora no se van a parar", le dijo un manifestante. "Entonces no puedo venir a dialogar nada", respondió Chimenti. Y continuó: "No dan la oportunidad de solucionar nada. Estoy tratando de traer una propuesta y todo es no".

Volvieron entonces los cuestionamientos a Sain y hasta un pedido a la jefa de Policía: "Represéntenos usted ante alguien que no nos quiere".

Entonces un manifestante dijo que serían unos diez representantes y Chimenti se comprometió a recibirlos para luego trasladar las inquietudes al ministro Sain. Finalmente fueron cinco.