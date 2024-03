Nuevo ajuste previsional: Jubilados y pensionados verán aumentos mensuales ligados al IPC

El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó este mediodía que la nueva fórmula previsional, publicada hoy a través del Decreto 274/24 en el Boletín Oficial, establece que desde abril los jubilados y pensionados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni destacó que a la nueva fórmula se le va a adicionar el 12.5% de recomposición y el bono de 70 mil pesos, lo que suma un incremento de aproximadamente 62% en lo que va del año. “Si no se cambiaba, los haberes iban a tener un aumento de 0% en abril y en mayo”, advirtió.

Adorni aclaro : Esto cambia radicalmente lo que iba a pasar con los haberes, si no se cambiaba la fórmula; si no se cambiaba la fórmula, en abril y en mayo, el aumento a los jubilados iba a ser 0 por ciento y, en junio, se iba a disparar el nuevo ajuste trimestral, de la vieja fórmula. En julio lo que pasa es que, por una cuestión de empalme, entre ambas fórmulas, efectivamente en julio empieza a regir de manera plena, digamos, esta nueva fórmula y termina de corregir por la fórmula anterior; obviamente este es un tema muy complejo para explicar en un micrófono, pero lo que quería comentarles o corregirles a quienes no lo han interpretado así que el ajuste, mensual, rige a partir de abril y no a partir de julio, como algunos medios están titulando.

Por supuesto, que esta nueva fórmula es absolutamente coyuntural y apelamos, nuevamente, a que la política esté a la altura y que en el Pacto de Mayo podamos tener ya discutida una reforma previsional mucho más integral, como también una reforma laboral, también integral, que haga que el sistema jubilatorio sea sustentable, porque no nos olvidemos que el problema que tenemos con el sistema jubilatorio argentino es que no es sustentable.