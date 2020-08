Falleció el presidente comunal de Maciel

El presidente comunal de Maciel, Jorge Marucco, falleció ayer por la tarde en esa localidad del departamento San Jerónimo, ubicada a 70 kilómetros al norte de Rosario. La comuna los tuvo varios períodos al frente durante su amplia trayectoria política.

Según consignaron periódicos digitales locales, el mandatario perdió la vida en el Hospital Federico Meroi, de Maciel, donde fuera trasladado tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Marucco se había descompensado el martes a la noche por un cuadro de hipotensión, del que fue estabilizado en el Samco de Maciel. Sin embargo, hoy como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio dejó de existir. Tenía 74 años.

El 22 de noviembre pasado, el mandatario había sufrido la pérdida de su esposa, Olga Beatriz Maccetti, víctima de una larga y devastadora enfermedad.

Marucco era un histórico dirigente demoprogresista que supo ostentar el cargo de jefe comunal desde 2004 hasta 2015, año en que el mando pasó a Carlos Roberto Ramella, pero retomó la conducción de los destinos del pueblo en octubre de 2019. Entre sus principales desafíos le había tocado lidiar, entre otras cosas, con el movimiento "No a las cavas en Maciel", que se oponía a un emprendimiento para instalar grandes reservorios de material desechable en jurisdicción del pueblo.

Fue conocido por una forma particular y personal de ejercer la política y el mando, con algún tinte caudillezco. En una entrevista con este diario, supo confesar que de algún modo él era “como un capataz”.

Fue vencedor en las últimas elecciones del año pasado y asumió la intervención del municipio, en reemplazo de Mario Drovetta, quien se había hecho cargo del gobierno en marzo de 2019 tras una intervención de la provincia a la comuna, por serias irregularidades administrativas. Tal acción había dejado atrás a Pedro Tobozo, presidente comunal antes electo.

Cuando asumió ahora, por última vez, Marucco dijo: "Tenemos que tomar el timón y sacar el barco a flote. De nosotros es la buena voluntad de sacar la comuna adelante, pero no todo depende de nosotros". Entre las medidas, ya advertía un recorte de personal: "Sabemos que no es un momento adecuado para tomar estas medidas pero el resto de los empleados que hace 20 años que trabajan, o más, el mes que viene no se quieren encontrar con que no van a cobrar", afirmó.



Soportó medidas de fuerza y un enemistamiento con el sindicato de los municipales. Pero siempre se lo conoció como un hombre recto, convencido y decidido de qué hacer.