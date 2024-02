Los docentes advierten que no comenzarán las clases si la provincia no paga el total de la paritaria 2023

Los gremios docentes de Santa Fe, representados por Amsafé y Sadop, han levantado la voz en una muestra de firmeza ante el incumplimiento del gobierno provincial en cuanto al acuerdo paritario del año 2023. En dicho acuerdo, se pactó un aumento del 36,4% en los sueldos de enero, pero el Ejecutivo provincial solo pretende abonar el 14% de dicho incremento.

Este desacuerdo ha generado una situación sin precedentes en Santa Fe, donde por primera vez un gobierno se niega a cumplir con un acuerdo paritario. En respuesta a esta situación, los gremios docentes presentaron un pedido en el Ministerio de Trabajo exigiendo que el gobierno provincial cumpla con la totalidad de la recomposición salarial acordada para el año 2023.

Además, han dejado claro que, de no cumplirse sus demandas, no darán inicio a las clases el 26 de febrero, como estaba previsto en el calendario escolar. Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, destacó que el incumplimiento del gobierno es evidente, ya que el acuerdo paritario establece claramente que los salarios de enero debían cubrir la diferencia salarial del 36,4%, no solo el 14% propuesto por el Ejecutivo provincial. La situación se mantiene en tensión mientras se espera una resolución por parte de las autoridades.