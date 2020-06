Incautaron otro camión con una gran cantidad de dinero en una provincia del norte

Durante un retén en la Ruta Nacional 34 en el marco de los controles viales por el COVID-19, a la altura de la localidad salteña de Pichanal, la División Antidrogas de la Policía Federal volvió a incautar en las últimas horas una gran suma de dinero que era llevada en un camión Mercedes Benz normalmente destinado al transporte de lácteos. El vehículo era conducido por un hombre de 33 años y se dirigía a la localidad jujeña de Perico, lugar en el que el chofer también reside.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el camión pertenece a una empresa de la misma provincia. Durante la inspección realizada en el interior de la cabina del conductor, los efectivos vieron una mochila en cuyo interior encontraron una gran cantidad de dinero en pesos.

Cuando le preguntaron al chofer sobre el origen de la plata, el hombre explicó que le había había sido entregada por comerciantes tras la compra de productos lácteos. Sin embargo, la documentación para justificar la totalidad de los más de 1,3 millones de pesos que transportaba no fue suficiente y quedó acusado del delito de lavado de activos, aunque no se procedió a su detención.





El camión con el dinero



De acuerdo con las fuentes, tras haber contabilizado la totalidad de los billetes que estaban dentro de la mochila, se pudo constatar que el camionero llevaba $1.307.060, de los cuales sólo se pudo justificar legalmente, a través de facturas, la suma de $416.786. Debido a esto, y de acuerdo con la orden de Fiscal Luis Valencia, de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, se procedió al secuestro de los $890.274 que no pudo explicar.

Este hecho se suma a otro similar ocurrido en las últimas horas, en el que personal de Gendarmería Nacional secuestró una importante suma de dinero oculta en camiones que, esta vez, fueron interceptados durante distintos operativos realizados en las provincias de Corrientes y Chaco.

Los vehículos transportaban más de 2 millones de pesos que se suman a los $33.000.000 que fueron hallados a lo largo de toda la semana pasada en otros controles llevados adelante en diferentes días en Santiago del Estero, Salta nuevamente y Tucumán.

Uno de los controles realizados fue encabezado por efectivos del Escuadrón 7 “Paso de los Libres” que estaban desplegados sobre el kilómetro 536 de la Ruta Nacional N° 14, en el acceso a la localidad correntina de Tapebicua.





El camión incautado en Salta

En ese marco, los gendarmes interceptaron la marcha de un transporte de carga con semirremolque, que se desplazaba desde Misiones hacia Entre Ríos, y al efectuar el control correspondiente hallaron un total de 1.588.096 pesos.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Paso de Los Libres, que ordenó el secuestro del dinero y el inicio de una causa contra el conductor del camión por infracción al Régimen Cambiario.

Por su parte, el segundo procedimiento fue realizado en la provincia de Chaco, cuando agentes del Escuadrón 1 “Roque Sáenz Peña” que estaban ubicados en el kilómetro 175 de la Ruta Nacional N° 16 detuvieron a un camión Mercedes Benz para realizar un procedimiento de rutina.

El vehículo transportaba paquetes de pino y eucaliptus provenientes de Corrientes hacia la provincia de Jujuy, pero al solicitar la documentación al conductor, los uniformados notaron nerviosismo en el chofer, por lo que procedieron a requisar el rodado. Debajo de la cama de la cabina, encontraron una bolsa de arpillera, que a su vez contenía otra pero de tipo nylon de color verde, en la que hallaron un piloto de lluvia, que envolvía 700.000 pesos argentinos.