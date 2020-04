Indignante y repudiable: Crearon página porno con fotos de chicas de Venado Tuerto

El perfil se llama "Poringavt" y entre los post hay tres que se llaman "Chicas de Venado", "Mi segundo post con chicas de Venado" y "3er. post". En todos había fotos de diferentes jóvenes de Venado Tuerto, y si bien no había imágenes de chicas desnudas, si se podía observar a jóvenes en ropa interior y en malla de baño.

Al parecer el usuario de "Poringa" estuvo robando fotos de diferentes perfiles en twitter, instagram y facebook de chicas de Venado Tuerto para luego subir a esta reconocida y muy visitada página porno.

Las mismas chicas damnificadas se reconocieron en la página y rápidamente hicieron la denuncia. Por el momento los post y el perfil fueron dados de baja, pero el daño ya estaba hecho.

Una de las chicas que se reconoció en este sitio comentó: "La mayoría de las personas con las que conversé, sobre la página porno, me dijeron, "bueno vas a tener que dejar de subir fotos". Que?, No podemos estar tranquilas en ningún lado, salimos a la calle con el alma en la boca y ahora no podemos subir fotos. La solución no es por ahí".

Otra joven remarcó: "Con que necesidad de crear una página PORNO con fotos de chicas de Venado, en que cabeza cabe. Enfermos del orto".

Mientras que otra chica afirmó: "Ahora no me siento ni segura de poder subir una foto a instagram sin pensar que esa persona está entre mis seguidores y las utiliza para publicarlas en una página porno. ASCO DAS".

