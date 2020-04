Una mujer denunció a "La Anónima"

En el día de hoy, lunes 13 de abril, la Fiscalía a cargo del Dr. Horacio Pueyrredón recibió una denuncia formal de una vecina de Venado Tuerto cuya familia consumió carne comercializada por el supermercado "La Anónima" de esta ciudad, padeciendo secuelas en la salud de todo el grupo familiar. La denunciante realizó dos compras grandes de carne con la Tarjeta Alimentar: una fue el 10 de marzo y otra el 2 de abril, es decir, cuatro días antes de que la Municipalidad de Venado Tuerto decomisara dos toneladas de carne podrida y clausurara ese supermercado.

Mercedes es madre de dos hijos de 4 y 8 años, está casada y su marido no percibe ingreso alguno en virtud de la cuarentena decretada por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el marco de la pandemia por el coronavirus. Ella, para colaborar en el sostenimiento de su hogar suele vender ropa de manera informal, pero tampoco ha podido realizar esa tarea por la cuarentena.

En esta coyuntura de una economía familiar estrangulada al máximo, en dos oportunidades se presentó en La Anónima para adquirir productos mediante la Tarjeta Alimentar, utilizando el dinero del aporte extraordinario que el estado nacional asignó a los sectores más vulnerables.

Así fue como Mercedes eligió invertir una importante porción de ese aporte extraordinario en carne de ese supermercado. Hoy, luego de haber padecido las secuelas de haber consumido el producto en mal estado tiene un freezer lleno de carne que no puede consumir pero que debe guardar por la investigación en curso. A su vez, casi no le queda dinero de ese aporte extraordinario.

VENDÍAN CARNE PODRIDA DESDE HACE MÁS DE UN MES

El Dr. Ignacio Blanc Codina, abogado penalista que patrocina a esta víctima, relató: “El viernes se comunicó conmigo una ciudadana de Venado Tuerto manifestándome que el 10 de marzo realizó una compra de carne en La Anónima y que sus hijos de 4 y 8 años y su marido tuvieron un serio cuadro de diarrea después de consumir ese producto”.

En ese sentido, el representante legal comentó: "Inmediatamente le consulté a Mercedes si conservaba el ticket de compra, a lo que respondió por la afirmativa, mencionando incluso que realizó otra compra de carne el 2 de abril en el mismo local, y que esa carne la conservaba en el freezer. Le recomendé que la mantenga en ese lugar a los fines de mantener el mismo estado de esos alimentos al momento de la compra para poder acreditar el delito. Acto seguido, me comuniqué con el fiscal Pueyrredón, quien me sindicó las mismas medidas que yo le recomendé a mi representada, y me sugirió que el día lunes (por hoy) presente la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por ello, ya hemos presentado una denuncia penal contra los responsables del supermercado La Anónima”.

"La denuncia formulada por mi representada demuestra la existencia de carne podrida en el supermercado, por lo que el día de la clausura (6 de abril) no fue un hecho aislado, sino que, al menos, desde el 10 de marzo esta empresa estuvo vendiendo carne podrida a la población”, aseguró el abogado querellante.

¿IRREGULARIDAD O DELITO?

“Considero reprochable el comportamiento de los responsables de la firma en atención a que no sólo tomaron la decisión de comercializar carne en mal estado a sabiendas de ello, sino que además, a posteriori, trataron de ocultar sus actos ilícitos engañando a las autoridades que intervinieron en el lugar haciendo su trabajo. Más grave aún es que emitieron un comunicado oficial pidiendo disculpas por las ‘irregularidades’ que cometieron tratando de minimizar la situación, pero lo cierto es que estamos frente a un hecho que reúne todas las características típicas de un delito y por ello no alcanza tal pedido", señaló Blanc Codina.

“Luego de esta denuncia, en los próximos días, vamos a formular querella criminal contra los responsables de la firma para que paguen por sus actos, porque con la salud de la gente no se juega”, sentenció el abogado penalista local.