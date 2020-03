Autoridades de Venado Tuerto y la región informaron sobre medidas preventivas contra el Coronavirus

Estuvieron presentes el Secretario de Salud y Desarrollo Social Marcelo Krenz, el Jefe de Epidemiología de la Región de Salud Daniel Agostinelli, el responsable de Salud Provincial en el Departamento General López Pedro Bustos y el Director Médico del Hospital Regional Dr. Alejandro Gutiérrez Daniel Alzari, entro otros.

Las autoridades hicieron énfasis que todos los efectores, tanto públicos como privados, están en condiciones de tratar y prevenir el coronavirus. Además se está realizando un seguimiento a todas aquellas personas que por viaje o contacto pudieran haber estado en contacto con el coronavirus.

Tal vez lo más importante es que por el momento en la Provincia de Santa Fe hasta el momento no hay casos confirmados de coronavirus. El Jefe de Epidemiología de la Región Salud Daniel Agostinelli comentó sobre los casos sospechosos en Venado Tuerto: "Los que podemos informar hoy es que tenemos tres pacientes en estudio; son adultos jóvenes que están cursando su periodo de gripe en su domicilio y están en buen estado en general a la espera de los resultados finales".

Agostinelli también afirmó que Los resultados van a demorar un rato (posiblemente hasta la semana que viene) porque el Malbran esta saturado y es el único organismo del país que determina sí un caso es positivo o negativo de coronavirus.

También afirmaron que no sería extraño que en las próximas horas pudiera haber más casos sospechosos en investigación.

Además aclararon que a las únicas personas que se le realizan el protocolo es a quienes estuvieron de viaje por los países de circulación del virus, y aquellas personas que tuvieron contacto directo con esos viajantes.



"Recomendaciones a la población para la prevención del Coronavirus"

El coronavirus produce una enfermedad cuyas síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más

severa y neumonía, requiriendo hospitalización.

Puede afectar a cualquier persona, pero las formas graves se producen principalmente en adultos mayores y personas con afecciones preexistentes (como hipertensión arterial, diabetes, etc.).

En atención a la situación epidemiológica con respecto a esta patología, el Ministerio de Salud dio a conocer las siguientes recomendaciones para la población con el

objetivo de prevenir la transmisión de ésta y otras enfermedades respiratorias:

• Lavarse adecuadamente las manos

o Antes y después de manipular basura o desperdicios.

o Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar

o Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.

o Después de manipular dinero, llaves, animales, etc

o Después de ir al baño o de cambiar pañales.

• Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente lavarse las manos.

• Ventilar los ambientes

• Evitar contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias

• Al contar con síntomas consultar inmediatamente al sistema de salud, evitando el contacto con otras personas.

• Quienes hayan viajado recientemente a países con circulación del virus COVID -19 o quienes hayan estado en contacto con casos confirmados deberán permanecer en el

hogar por 14 días y no concurrir a lugares públicos o actividades con otras personas.

El uso de barbijo sólo esta recomendado para personas que presentan síntomas respiratorios o que atienden a personas con síntomas.

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de su página web, actualiza diariamente las recomendaciones y novedades sobre el tema, siendo aconsejable consultar este

sitio ante cualquier duda.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

