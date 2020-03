Perotti y los cambios en la Policía santafesina: «Generaron sacudones»

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, aseguró este jueves que «los cambios profundos» realizados desde el inicio de su gestión dentro de la policía provincial «generaron sacudones», al referirse a la ola de homicidios en la ciudad de Rosario en lo que va del año, mientras que el jefe de la fuerza de seguridad santafesina reclamó a los legisladores la aprobación de la ley de necesidad pública para contar con mayores recursos para la lucha contra la inseguridad.

Tras un inicio de año con crecimiento de los casos de homicidios en Rosario (49 muertes en dos meses), el gobernador ser refirió hoy a las reformas policial que lleva adelante su gestión a través del ministro de Seguridad, Marcelo Saín.

«Los cambios profundos generan sacudones», aseveró el mandatario provincial en Rosario, tras participar del lanzamiento de una línea de crédito para la maquinaria agrícola.

Además, Perotti afirmó que el presidente Alberto Fernández acompaña los cambios implementados dentro de la fuerza de seguridad de su provincia y puso como ejemplo los anuncios realizados en materia de justicia federal el domingo 1 de marzo último, durante su discurso de apertura del año legislativo.

Además, el gobernador santafesino marcó que durante los años anteriores hubo ausencia estatal «en muchos sectores, que dejó a la institución policial debilitada, sin capacitación, sin el profesionalismo requerido y sin resguardo».

Por su parte, el jefe de Policía provincial, Víctor Sarngalia, sostuvo en declaraciones radiales que la fuerza de seguridad que conduce no cuenta con los recursos necesarios para brindar el servicio de seguridad, para lo cual reclamó que se apruebe la ley enviada por el gobierno a la legislatura.

«Estamos gerenciando la miseria», sostuvo el jefe policial, quien además graficó la situación con la frase: «No tenemos una manta corta, tenemos una servilleta».

«Estamos sacando recursos de Tropa de Operaciones Especiales (TOE), Policía de Acción Táctica (PAT) y Policía Comunitaria para contener un poco esta situación, que son parches y es algo que no me gusta, porque me gustan los sistemas y los planes, que los tenemos y son ambiciosos, pero no tenemos presupuesto», aseguró Sarnaglia.

Por último, el jefe de Policía reclamó la aprobación de la ley de necesidad pública que el gobierno provincial envió a la Legislatura para contar con mayores recursos.

«Hay gente que tiene que tomar decisiones y votar leyes y no lo hace», dijo Sarnaglia en referencia a la oposición.