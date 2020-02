Los hermanos Coria: Federico se quiso cambiar el apellido y Guillermo visitó al Intendente

El "mago" se llevó un presente de parte de Chiarella.

"La magia intacta. Estuvimos con el querido Guillermo Coria, un deportista que supo llevar nuestra bandera a los primeros planos del tenis mundial", comentó el Intendente y agregó: "Conversamos de sus proyectos, de los nuestros como gobierno. Gracias Guille por representar nuestra ciudad, por ser un ejemplo de inspiración para los jóvenes".



FEDERICO, EL HERMANO DE GUILLERMO, SE QUISO CAMBIAR EL APELLIDO

El tenista venadense Federico Coria afirmó haber “pensado” en cambiarse el apellido por la presión que significaba ser comparado con su hermano Guillermo, quien llegó a ser número 3 del mundo.

“La gente esperaba que yo jugara más o menos como mi hermano. Y fue muy difícil. La gente es un poco mala a veces, entonces había comentarios de chicos que decían que yo era muy malo. A mí me afectaba en mi personalidad, miraba todo el tiempo para abajo”, señaló Coria en declaraciones realizadas a la web de la ATP.

“Adonde iba a jugar, mi hermano había ganado ese torneo siendo dos años más pequeño. Hasta pensé en cambiarme al apellido y no quería ser más hermano de Guillermo porque uno a esa edad no es muy maduro”, puntualizó.

Federico, de 27 años, es 10 años menor que Guillermo, y por supuesto no ha alcanzado los logros deportivos de quien llegara a ser finalista de Roland Garros.

Cuando se le preguntó qué hizo para superar esa situación, el menor de los Coria comentó que “trabajé la parte mental y hoy en día estoy muy orgulloso de que Guillermo sea mi hermano. Y él está muy contento de que yo siga luchando porque uno nunca sabe hasta donde puede llegar”.

