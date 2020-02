Bronca e indignación con el crimen de Juan Cruz Ibañez: "La jueza no vio alevosía ni ensañamiento"

"Aunque parezca una locura, Por mail nos enteramos que Lucas Ojeda fue declarado culpable del asesinato de mi hermano JUAN CRUZ (algo que ya sabíamos todos pero la justicia se demoró 20 meses en hacerlo). Pero saben una cosa? La jueza que dictaminó dicha sentencia, la DRA. MARIA DEL CARMEN MUSSA no vio alevosía ni ensañamiento en su muerte, le pareció un asesinato más. Se me hace difícil contar esto, Juan Cruz estaba DURMIENDO boca abajo como era su costumbre y fue asesinado a sangre fria por 26 puñaladas en su espalda, no pudiendo defenderse, no pudiendo pedir ayuda. Murió en su habitación, con el asesino a su lado armando los bolsos con sus pertenencias, bañándose y luego irse en taxi como si nada hubiese pasado. Entonces le pregunto señora jueza: No vio saña ? No vio como quedó su habitación? No vio los detalles de los peritos forenses? los abogados defensores del asesino que quieren apelar? Como se nota que no se trata de su hijo.

A esta lacra se va a encargar la vida de darle justicia, terminará preso o muerto. Pero ustedes los jueces y los abogados defensores se la llevan de arriba. Son impunes, nadie los conoce, nadie sabe sus nombres y son los responsables directos que estos asesinos regresen a su libertad prontamente y destruyan más familias como hicieron con la mía. Yo ya perdí, mi vida y la de mi familia nunca será igual, le den 5 o 50 años".

