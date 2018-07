1 / 3 - - "Yo a mi hijo no lo tengo mas, pero esto pasó y no puede seguir pasando"

Después de varias comunicaciones telefónicas, emprendemos viaje a Murphy. Tocamos timbre y nos recibe una mujer, que al parecer no es la mamá de Juan Cruz. Entramos y nos encontramos a Sonia reunida con el Intendente de Venado Tuerto, el señor José Freyre y Secretario de Gobierno Jorge Lagna, amablemente Sonia nos invita a pasar y se ausenta unos segundos para despedir a las máximas autoridades de la localidad vecina. Antes de comenzar la nota nos invita con un café y mientras preparamos las cámaras y micrófonos ella se aferra a un portaretrato con la foto de su hijo y menciona que lo utiliza para realizar todas las notas que le brinda a los medios.

Por una puerta vidriada que separa el living comedor, donde estamos conversando, se puede ver con claridad a un grupo de jóvenes y adultos trabajando sobre una mesa, y nos cuenta que están preparando los volantes para repartir el día sábado después del mediodía en ruta 8 e Hipólito Yrigoyen. Ella aclaró: "No es una marcha, ni una movilización, queremos que el caso de mi hijo llegue a todos los rincones del país, sin tener que molestar a las personas que transitan", por este motivo hacen entrega a todos los conductores que pasen por esa arteria después de las 14 horas.

Antes de comenzar a grabar Sonia nos pide disculpas y se dirige a la otra sala preguntando si había recibido alguna llamada en su celular, estaba esperando una nota de parte de otro medio. La llamaron, pero pidió que la llamen mas tarde y se dedicó de lleno a contarnos cuales son sus expectativas con relación a la justicia y el orgullo que siente por ser la madre de Juan Cruz.

El lunes, Sonia viajará a Rosario por primera vez. Llena de incertidumbre, por que se reúne con la jueza Dolores Aguirre Guarrochena, que lleva adelante la causa por el asesinato de su hijo. El día del crimen, la policía no le permitió acceder a la vivienda de Zeballos al 2100. Y desde ese momento Sanchi permaneció en su casa de Murphy, acompañada por amigos de la familia y de su hijo. Nos comenta que recibió muchos saludos por el día del amigo. También se hizo eco en este día una profesora que tuvo Juan, en los cursos de ingreso en la Universidad, le hizo llegar una carta contándole los recuerdos que tiene de su alumno y el inmenso dolor que la atraviesa.

A pocos días de cumplirse un mes de la muerte del joven, se pudo concretar un encuentro con la coordinadora de una ONG, en la ciudad de Buenos Aires, que lucha por la justicia y el amparo a los familiares victimas de inseguridad. A lo que agrega: "Es muy importante para mi reunirme y hablar con una madre que pasó por esta misma situación".

El primer titular en uno de los medios hablaba de un "crimen pasional", Sonia asegura: "Conociendo a mi hijo y a su novia, el brutal asesinato que sufrió, nada tiene que ver con un crimen pasional". "Ayer estuvo Florencia, la novia de Juan, y ella se mostró muy desanimada, le pedí que siga adelante con sus proyectos y su trabajo. Nosotros somos una familia muy unida y pudimos disfrutar 23 años de Juan Cruz y vos 3 años como novia, tenés que estar orgullosa del novio que tuviste, ahora es un ángel que te cuida".

Antes de finalizar la entrevista, nos dice unas palabras que repetía entre una pregunta y otra: "Yo a mi hijo no lo tengo mas, pero esto pasó y no puede seguir pasando. Se tiene que hacer justicia. Y este hecho se tiene que conocer en todo el país. Un joven que a los 13 años porta armas y sale a delinquir reiteradas veces, tiene que cumplir con un proceso de rehabilitación para reinsertarse en la sociedad, no le pueden permitir que salga y mate. Tiene que cumplir con la condena máxima".



Después de dialogar poco mas de una hora, nos saludamos con Sonia, con un cálido abrazo, y con la promesa de una pronta comunicación y nos agradece que nos movilizamos hasta su domicilio para hablar con ella y con de tu testimonio.



El sábado al finalizar la manifestación en la localidad de Venado Tuerto, Sonia nos contacta y nos comenta que el día martes se reunirá con el Presidente de la Nación Mauricio Macri.