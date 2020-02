El socialismo mantuvo una reunión «positiva» con el gobierno provincial

El gobierno provincial mantuvo una reunión este martes con dirigentes socialistas en la ciudad de Santa Fe para discutir la necesidad de promulgar la Ley de Necesidad Pública, que sería presentada en la Legislatura la próxima semana. Las partes resaltaron que se trató de una reunión «positiva».

El diputado nacional y secretario general del Partido Socialista, Enrique Estévez, encabezó la delegación de la oposición, que no contó con el diputado provincial Rubén Galassi y el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz. Del otro lado estuvieron los ministros de gobierno, Esteban Borgonovo; de Economía, Walter Agosto; y de Gestión Pública, Rubén Michlig; mientras que el gobernador Omar Perotti tampoco dio el presente.

Al finalizar el encuentro en donde se debatió sobre el pedido de endeudamiento de 600 millones de dólares que hizo el Ejecutivo para afrontar gastos corrientes a raíz del «déficit fiscal heredado», el ministro Borgonovo habló con la prensa: «Recorremos el trayecto que nos lleva de la confrontación al acuerdo. Fue una reunión sincera. Se plantearon con franqueza los puntos de vista, divergencias. Nada de eso fue puesto como un obstáculo para conciliar posiciones. Hay un terreno en común para hablar. Están dispuestos a tratar las normas del Ejecutivo».

Por su parte, el ex ministro de Gobierno y actual diputado provincial Pablo Farías valoró que hayan mantenido una reunión antes de de que se envíe la iniciativa: «Partimos de una lectura distinta en números económicos y financieros. Vamos a revisar el borrador que nos hicieron llegar. Se salió del esquema rígido de emergencia para pensar en las necesidades más urgentes. Ahí hubo un cambio con respecto a lo enviado en diciembre».

«Es una situación distinta a la de diciembre. El gobierno tomó nota. El camino es el diálogo; no valen los aprietes ni las bravuconadas. Santa Fe no está en un apocalípsis, es una de las provincias más solventes económicamente», señaló el diputado provincial Joaquín Blanco.

El legislador socialista añadió que el gobierno de Perotti «plantea endeudar a Santa Fe por 600 millones de dólares. Va a haber que trabajar mucho para llegar a un acuerdo. Se nos plantea un destino difuso con asistencia a gastos corrientes. La tradición de esta provincia es tomar deuda para obra pública, para dejar bienes de capital. Hay que sentarse y ver número por número; ver cómo el gobierno colabora con municipios y comunas».

Blanco aseguró que no tienen «el mismo diagnóstico ni las mismas recetas» que la actual administración provincial. Y agregó: «Más que un Excel, nos interesa ver cómo se va a mejorar la calidad de vida de la gente y cómo se va a financiar. No vamos a convalidar superpoderes y un endeudamiento que no sepamos cómo lo vamos a pagar».

El diputado socialista adelantó que el gobierno santafesino presentará el proyecto de ley la próxima semana: «Reclamamos que ingrese por Diputados, y que se convoque a una interpartidaria por la deuda nacional. Buenos Aires y Córdoba nos están ganando con el lobby. Santa Fe no puede quedarse atrás. Estamos en un buen momento para avanzar para que nos devuelvan la plata que nos deben», finalizó.