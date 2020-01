Fútbol: Se viene la Copa de Oro 2020

Este año, el certamen tendrá la participación de Sportsman e Independiente y por primera vez se sumará un equipo de la región: Teodelina FBC. Quien no intervendrá será Studebaker, el último campeón de la Liga Venadense, ya que deberá afrontar la Copa Federación.

El partido inaugural será entre Independiente y Teodelina, en cancha de Sportsman, a partir de las 21.15. Como preliminar, desde las 19.15, jugará la Cuarta Especial.

En la segunda fecha, el miércoles 12, se enfrentarán Sportsman y Teodelina, mientras que en la tercera y última jornada chocarán Independiente y Sportsman, el domingo 16.

Programación

1ra. fecha (Miércoles 5)

Teodelina (local) vs. Independiente (cancha de Sportsman)

2da. fecha (Miércoles 12)

Sportsman (local) vs. Teodelina (cancha de Sportsman)

3ra. fecha (Domingo 16)

Independiente (local) vs. Sportsman (cancha de Independiente)