Rubén Darío Insua, contundente: "Es obvio que hay alguien interesado en debilitarnos"

Éste miércoles, Rubén Darío Insua, entrenador de San Lorenzo, dialogó con el programa Puede Pasar, de DSports Radio y aseguró que dentro del club hay una persona que busca debilitar al plantel y al cuerpo técnico.

"Es obvio que hay alguien interesado en debilitarnos. No sé quien es, lo que si me consta es que es de adentro", sentenció. Luego, fundamentó su intuición con ejemplos: "El 27 de diciembre me llaman de Buenos Aires para decirme que había salido que el club había contratado un jugador que yo ni conocía. Después salió en la página del club, una foto de Leguizamón vendado y que no jugaba el domingo porque se hizo un tatuaje, también salieron públicamente los montos del contrato del cuerpo técnico, algo que nunca me había pasado. Una, otra y otra, no es casualidad, debe haber alguien interesado en qué la cosa no salga bien o quedó enojado con lo que sucedió en 2022 o 2023".

También se mostró enojado con una encuesta que circuló en las últimas horas, donde se le preguntaba a los hinchas del Ciclón si querían que el técnico deje su cargo. "Me consta que es de adentro, porque era confidencial y lo publicaron. No lo hicieron con el interés de generar un clima agradable, todo lo contrario", expresó. Igualmente, comentó que no piensa dar un paso al costado: "No voy a seguir incrementando el índice de desempleo en Argentina".

Pese a que todavía no encontró al chivo expiatorio, Insua sabe que los intentos de desgastarlo no vienen desde las altas esferas de la dirigencia. "Moretti y Ortigoza me ofrecieron dos años de contrato, así que me siento respaldado por ellos", expresó.

Lo cierto es que este año, además de lo mencionado por el Gallego, los resultados tampoco vienen acompañando al equipo. Actualmente marchan décimos en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, con apenas nueve unidades. Necesitan prácticamente un milagro para meterse entre los cuatro primeros, aunque adeudan un partido frente a Godoy Cruz. El propio entrenador es consciente de esto, pero también se excusó: "Nosotros terminamos de armar el plantel en la sexta fecha, alcanzar un buen rendimiento lleva tiempo y trabajo".